++ Die Mehrheit der europäischen Indizes notiert zu Beginn der Sitzung am Donnerstag höher ++ DE30 testet die Grenzen des Konsolidierungsbereichs von 12.895-12.935 Punkten zu Beginn der Handelszeit ++ Bayer legt Klage wegen Blockbuster-Medikament Xarelto bei ++Die europäischen Börsenindizes eröffneten am Donnerstag nach einer positiven Sitzung an der Wall Street einen Aufwärtstrend. Allerdings notieren Aktien aus Großbritannien, Spanien und Polen während der ersten Stunde der Sitzung niedriger. Die größten Zuwächse sind in Italien, Russland und Portugal zu verzeichnen. Quelle: xStation 5 DE30 bildete eine kurzfristige Obergrenze über dem 12.935 Punkte-Marke. Der Index hat zu Beginn der heutigen Handelssitzung den Durchbruch nicht geschafft.. Die darauf folgende ...

