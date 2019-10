Neue Aussagen des Chefverhandlers zwischen Bayer und den Glyphosat-Kläger-Anwälten in den USA, Kenneth Feinberg, kommen an der Börse gut an. Bayer-Aktien haben am Donnerstag-Vormittag die Spitze der DAX-Tagesgewinner -0,29% erobert.Mit einem Plus von 2,4 Prozent auf 68,91 Euro ließ das Bayer-Papier +3,37% die vortags überwundene 50-Tage-Linie klar hinter sich. Die Titel des Agrarchemie- und Pharmakonzerns ...

Den vollständigen Artikel lesen ...