Die Wachstumskurve ist beeindruckend: 95.000 Radar-Füllstandmessgeräte will Vega in diesem Jahr verkaufen. Damit hat der Hersteller seine Stückzahl innerhalb von vier Jahren fast verdoppelt.1991 gestartet, produziert das Unternehmen aus dem Schwarzwald inzwischen seit fast 30 Jahren Füllstandmessgeräte nach dem Radarprinzip. Zu den Meilensteinen des Herstellers zählen die Entwicklung eines Zweileiter-Radargeräts im Jahr 1997, die Miniaturisierung der Elektronik, die Einführung der modular aufgebauten Plics-Serie im Jahr 2003 sowie die Fokussierung auf 80-GHz-Geräte seit 2015. "Unser Ziel ist es, immer ein Stückchen mehr zu wachsen als unsere Wettbewerber", sagt Geschäftsführer Günter Kech. Mit einem Umsatzplus von 8 % scheint dies dem nach eigenen Angaben Weltmarktführer in der Radar-Füllstandmessung auch in diesem Jahr zu gelingen.

Um das Wachstum weiter zu befeuern, hat der bislang auf die Prozessindustrien Chemie, Lebensmittel und Pharma fokussierte Anbieter nun einen weiteren Markt in den Blick genommen: die Instrumentierung der Wasser- und Abwassertechnik. Rund 10.000 Käranlagen gibt es alleine in Deutschland, der Weltmarkt ist enorm. Die Messung der Füllstände in Einlaufbereichen, Klärbecken und im Ablauf ist dabei nicht nur für die Steuerung der Anlagen essenziell, sondern auch für die Abrechnung - beispielsweise dann, wenn mehrere Gemeinden oder Industriebetriebe an eine Abwasseranlage angeschlossen sind. Deshalb gibt es selbst in kleinen Kläranlagen zahlreiche Füllstand-Messstellen. In großen Anlagen sind es deutlich mehr.

Radar soll Ultraschall-Füllstandmessung in der Wasser- und Abwassertechnik ablösen

Bislang dominieren an diesen Stellen Ultraschallgeräte: Diese messen wie Radarmessgeräte berührungslos, haben gegenüber Letzteren aber bislang einen entscheidenden Vorteil: Sie sind deutlich kostengünstiger. Auch deshalb nehmen die Betreiber von Wasser- und Abwasseranlagen bislang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...