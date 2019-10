=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Quartalsbericht West Leederville - Das Board von European Lithium Limited (ASX: EUR, FRA: PF8, VSE: ELI, NEX: EUR) (das Unternehmen) freut sich, seinen Quartalsbericht und Anhang 5B für die drei Monate zum 30. September 2019 vorzulegen. Zwtl.: ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN UPDATES * Dorfner / Anzaplan setzte die metallurgischen Testarbeiten und die Pilotverarbeitung fort, die voraussichtlich im vierten Quartal 2019 abgeschlossen sein werden * Das Sommerbohrprogramm wurde abgeschlossen. Bohrkernprotokollierung und Assay- Tests zum Fortschritt der Konvertierung der "Abgeleiteten" JORC-Ressource in die Kategorie "Gemessen" und "Angezeigt" und zum Upgrade der Ressourcen auf 10,98 Mio. t * Mehrere Pegmatitkreuzungen in flachen Bohrlöchern der Phase 1; Schnittbreiten bis: o P18-13 - 2,19 to 4,1m @ 1,5% Li2O o P18-22 - 0,8 to 1,17 m @ 0,7% Li2O o P18-26 - 0,8 to 2,0m @1,0% Li2O o P18-28 - 2,05 m @1,5% Li2O Den vollständigen Quartalsbericht finden Sie unter folgendem Link: https:// wcsecure.weblink.com.au/pdf/EUR/02167612.pdf Rückfragehinweis: info@europeanlithium.com Ende der Mitteilung euro adhoc =------------------------------------------------------------------------------- Anhänge zur Meldung: =--------------------------------------------- http://resources.euroadhoc.com/documents/10207074/5/10373652/0/1993261.pdf

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2019 07:13 ET (11:13 GMT)