Cycle Pharmaceuticals Ltd (Cycle) freut sich, den Abschluss einer Vereinbarung mit Catalent, Inc. (Catalent) (NYSE: CTLT) über die Entwicklung innovativer Formulierungen für Patienten mit seltenen Erkrankungen bekannt geben zu können. Die Vereinbarung umfasst vier Produkte für seltene Stoffwechsel- und neurologische Erkrankungen und bei allen Produkten wird die Zydis ODT ("Oral Disintegrating Tablet", Schmelztablette)- und die Zydis Ultra-Technologie von Catalent verwendet.

Die Zydis-Technologie zählt zu den Schmelztabletten (ODT) mit den weltweit besten Leistungsmerkmalen und bietet gut belegte Vorteile gegenüber konventionellen oralen Darreichungsformen, darunter verbesserte Patienten-Compliance, Therapietreue und Patienten-Komfort. Die Zydis Ultra-Plattform ist die ODT-Technologie der nächsten Generation des Unternehmens. Sie wird in seine bewährte Zydis ODT-Darreichungsform integriert und ermöglicht eine höheren Wirkstoffgehalt und bessere Geschmacksmaskierung.

Antonio Benedetti, CEO von Cycle, sagte zur Vereinbarung: "Die Kernkompetenz von Cycle liegt in der Verbesserung von Arzneimitteln für seltene Erkrankungen, die das Leben von Patienten jeden Alters leichter machen sollen. Diese Medikamente bringen Vorteile für Patienten mit einem breiten Spektrum an ungedecktem Bedarf. Die Zydis-Technologie hat sich durchgehend als effektive Möglichkeit zur Überwindung von Patientenproblemen, wie die Schwierigkeit, Tabletten zu schlucken, und eine große Zahl einzunehmender Tabletten, erwiesen. Die Zusammenarbeit mit Catalent, im Rahmen derer die Zydis-Technologie auf die Produktpipeline von Cycle angewandt wird, wird das Leben von Patienten und ihren Pflegepersonen verbessern."

Jonathan Arnold, President des Catalent-Geschäftsbereichs Oral Drug Delivery, fügte hinzu: "Catalent hat seine Erfahrung und Kompetenz im Bereich der Arzneimittelformulierung und der Zusammenarbeit mit Partnern mit dem Ziel, neue Therapien schnell auf den Markt zu bringen, unter Beweis gestellt. Die Zydis-Technologie hat sich als vielfältig einsetzbar und äußerst effektiv bei der Entwicklung von einfach anzuwendenden Darreichungsformen für Innovatoren gezeigt. Nach Prüfung der Moleküle von Cycle in unserer Einrichtung in Swindon, Großbritannien, sind wird jetzt davon überzeugt, dass sie hervorragende Kandidaten für die weitere Entwicklung darstellen."

*Zydis und Zydis Ultra sind eingetragene Marken von R.P. Scherer Technologies, Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Catalent, Inc.

GL-0028 (Oktober 2019)

Über Cycle Pharmaceuticals

Cycle ist ein wegweisendes Pharmaunternehmen, das überdenkt, wie Arzneimittel Patienten in allen Lebensphasen zu einem leichtern Leben mit mehr Lebensqualität verhelfen können. Cycle konzentriert sich insbesondere auf drei Bereiche der pharmazeutischen Entwicklung:

Verbesserung von Arzneimitteln für seltene Leiden, die für die unterversorgte Gruppe der Patienten mit seltenen Erkrankungen bestimmt sind;

Umnutzung von Arzneimitteln Erstellen einer neuen Indikation für ein bereits verfügbares Arzneimittel und

Generika Wiederherstellung von generischen Arzneimitteln, die zuvor auf dem Markt erhältlich waren

Cycle mit Hauptsitz in Cambridge, Großbritannien, und Büros in Boston im US-Bundestaat Massachusetts hat einzigartige Partnerschaften mit bekannten Universitäten in aller Welt aufgebaut. Weitere Informationen finden Sie unter www.cyclepharma.com

Über Catalent

Catalent (NYSE: CTLT) ist weltweit führender Anbieter von hochmodernen Drug-Delivery-Technologien sowie Entwicklungs- und Herstellungslösungen für Arzneimittel, Biologika, Gentherapien und Produkten für die Selbstmedikation. In den über 85 Jahren seines Bestehens hat Catalent seine Kompetenz, Produkte seiner Kunden schneller zur Marktreife zu entwickeln, die Produktqualität zu verbessern und eine zuverlässige Versorgung mit Produkten für den klinischen und kommerziellen Sektor zu gewährleisten, unter Beweis gestellt. Catalent beschäftigt fast 13.000 Mitarbeiter, darunter rund 2.400 Wissenschaftler und Techniker, in über 35 Einrichtungen und hat im Geschäftsjahr 2019 einen Jahresumsatz von über 2,5 Mrd. US-Dollar erzielt. Catalent hat seinen Hauptsitz in Somerset im US-Bundesstaat New Jersey. Weitere Informationen finden Sie unter www.catalent.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

