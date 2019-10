CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat den Vorstoß von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) für Umwelt-Anleihen des Bundes grundsätzlich begrüßt, verlangt aber Positivzinsen dafür. Dobrindt erklärte der Deutschen Presse-Agentur: "Klimaschutz braucht Milliardeninvestitionen. Es ist deshalb der richtige Ansatz, Bürgerinvestitionen in den Klimaschutz zu ermöglichen. Aber richtig wäre es, die Bürgerinvestitionen mit garantierten Positivzinsen anzureizen und zu honorieren. Wir wollen Positivzinsen für Klimainvestitionen statt Negativzinsen zur Geldvernichtung."

Dobrindt argumentierte weiter, um attraktiv zu sein, brauche es eine deutlich höhere Rendite als von Scholz vorgeschlagen. "Wir sollten eine Klimaanleihe auflegen mit einer staatlich garantierten Rendite von zwei Prozent und einer Laufzeit bis 2030. Wenn wir Anreize für aktive Klimaschutzbeteiligungen schaffen, haben wir eine echte Chance auf eine breite Bürgerbewegung für das Klima."

Scholz plant Umwelt-Anleihen zur Refinanzierung von Schulden des Bundes. "Von nächstem Jahr an wollen wir auch solche Anleihen ausgeben, die ausschließlich in nachhaltige Projekte investiert werden, die etwa gut für das Klima sind. Die werden genauso verzinst wie die klassischen Bundesanleihen, sind aber öko", kündigte Scholz in der "Süddeutschen Zeitung" (Feiertag) an./rm/shy/DP/jha

