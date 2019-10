BERLIN (Dow Jones)--In einer Umfrage hat sich eine deutliche Mehrheit für den Ausbau der Windkraft an Land ausgesprochen. 82 Prozent der 1.013 Befragten erachten dies als "wichtig" oder "sehr wichtig", teilte die Fachagentur Windenergie an Land (FA Wind) in Berlin unter Berufung auf eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa mit. Auch vor Ort sei die Akzeptanz der Windenergie groß. 78 Prozent der Befragten, die in der Nähe von Windrädern wohnen, zeigten sich mit diesen einverstanden. Und 70 Prozent hätten keine großen Bedenken, falls dort welche gebaut werden würden.

Knapp drei Viertel sprachen sich dafür aus, dass Bund, Länder und Gemeinden ausreichend Flächen für Windenergie zur Verfügung stellen, um die gesetzten Klimaziele zu erreichen. Die Akzeptanz kann laut der Umfrage durch eine finanzielle Beteiligung der Kommunen (82 Prozent), günstigere Strompreise (79 Prozent) oder die Einbindung lokaler Akteure (66 Prozent) gestärkt werden.

Die Umfrage untersuchte auch die sogenannte "schweigende Mehrheit", also Menschen, die sich sonst nicht öffentlich in Debatten einbringen. Hier bezeichneten sogar 86 Prozent den Ausbau der Windenergie als wichtig oder sehr wichtig. "Diese Akzeptanz sollte auch in der politischen Debatte zum Tragen kommen und die mit der Windenergie verknüpften Chancen thematisiert werden", forderte die Geschäftsführerin der FA Wind, Antje Wagenknecht.

Kommunalunternehmen: Rund die Hälfte der Standorte fällt für Repowering weg

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) forderte die Bundesregierung anlässlich der Umfrageergebnisse auf, Alternativen zum geplanten Mindestabstand von bundesweit 1.000 Metern zu entwickeln. Dies könnten etwa die lokale Verwendung der Einnahmen aus der Windenergie und vergünstigte Strompreise für Anwohner sein, sagte VKU-Hauptgeschäftsführerin Katherina Reiche.

Wenn Anfang der 2020er Jahre Windenergieanlagen altersbedingt in erheblichem Maße abgebaut werden, entfällt laut VKU mindestens die Hälfte der bestehenden Standorte für das Repowering. Reiche forderte die Bundesregierung zum Nachsteuern auf. "Ansonsten besteht die Gefahr, dass wir bei der Windenergie statt eines Fortschritts einen Rückschritt erleben."

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2019 07:27 ET (11:27 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.