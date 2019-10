Der Weltklimagipfel in Santiago de Chile wurde kurzfristig abgesagt. Vor dem Hintergrund der Sozialproteste im Land wuchsen die Bedenken, ob Logistik und Sicherheit für den Großevent gewährleistet werden können. Dennoch dürfen soziale Probleme und Umweltverschmutzung nicht gegeneinander ausgespielt werden: Beide hängen eng mit den wirtschaftspolitischen Paradigmen der letzten Jahrzehnte zusammen - hier und dort.Fast alles war schon fertig. Innerhalb von wenigen Monaten wurde in der Hauptstadt Santiago eine Zeltstadt aus dem Boden gestampft, in der im Dezember die internationale Klimakonferenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...