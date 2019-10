Alec Baldwin scherzt über "Words With Friends", die Zukunft und Vaterschaft in einem Social-Video-Interview

Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), ein global führendes Unternehmen im Bereich interaktive Unterhaltung, gab heute Details seiner kreativen Zusammenarbeit mit dem Emmy-preisgekrönten Schauspieler, Produzent und Filmregisseur Alec Baldwin bekannt. Baldwin, ein Langzeit-Spieler von Zyngas ikonischem mobilen Spiel Words With Friends, schließt sich der Feier des 10-jährigen Jubiläums des Titels mit einer Werbekampagne an, indem er mit seinem bekannten Humor und seinen trockenen Bemerkungen zu lustigen Video-Vignetten beiträgt, die im Laufe der nächsten Monate veröffentlicht werden. In einem Sneak Peek Video-Interview, das gerade herauskam, erläutert Baldwin seine persönliche Verbindung mit dem Game.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191031005288/de/

Alec Baldwin for Zynga's Words With Friends (Photo: Business Wire)

"Es ist unglaublich, an die ersten Tage zurückzudenken, als ich Words With Friends gespielt habe", sagte Baldwin. "Vom Spielen während Filmaufnahmen, mit Kollegen, Filmemachern und Mannschaften, bis jetzt, meinem täglichen Spielen mit meinem Schwiegervater in Spanien, war das Spiel in den letzten zehn Jahren immer ein konstanter Teil meines Lebens."

"Alec Baldwin war nicht nur unser Partner für diese Kampagne, sondern ein wahrer Kollaborateur, angefangen mit der ersten kreativen Planung bis zur Aufzeichnung", erklärte Bernard Kim, President of Publishing bei Zynga. "Er brachte nicht nur seine Expertise als Schauspieler ein, sondern arbeitete mit unserem Team an der Entwicklung des Konzepts, polierte die Dialoge und war eine echte kreative Kraft für diese Content-Serie."

Im Rahmen der Feier zum 10-jährigen Jubiläum des Spiels wählten die Spieler "journey" als ihr 'Wort des Jahres', ein Testament der Freundschaften und der Gemeinschaft in Words With Friends. In einem Video-Interview bespricht Baldwin seine eigene spezielle Wahl des 'Wort des Jahres', verbunden mit seiner wachsenden Familie und der persönlichen Reise in der Vaterrolle. In einem offenen Gespräch spricht Baldwin über seinen zähesten Gegner in Words With Friends (seinen Schwiegervater), liefert Tipps zur Erzielung von Punkten im Spiel (warte nicht auf einen bestimmten Buchstaben) und mit wem er das Spiel in Zukunft am liebsten spielen würde mit seinen Kindern.

Nach dem heutigen Video-Interview mit Alec Baldwin wird neuer Inhalt mit dem legendären Schauspieler in verschiedenen Rollen von einem Doktor in Daytime Soap Operas bis zu einem für eine Safari ausgerüsteten Abenteurer in den nächsten Monaten veröffentlicht werden.

Um das Neueste über diese Kampagne zu erfahren, folgen Sie Words With Friends auf Facebook, Twitter und Instagram, WordsWithAlec.

Anmerkung des Verfassers:

Zum Betrachten der Words With Friends & Alec Baldwin unterstützenden Assets, klicken Sie bitte auf https://app.box.com/s/qht9asji6g5t841cwt667z8ghitb88kf

& Alec Baldwin unterstützenden Assets, klicken Sie bitte auf https://app.box.com/s/qht9asji6g5t841cwt667z8ghitb88kf Zum Betrachten des Words With Friends Alec BaldwinVideo-Interviews auf YouTube, klicken Sie bitte auf https://youtu.be/oA-D2yvJv3U

Über Zynga

Zynga ist ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung mit der Mission, die Welt durch Spiele zu verbinden. Bis heute haben mehr als eine Milliarde Menschen Zyngas Franchisen gespielt, darunter CSR Racing, Empires Puzzles, Merge Dragons!, Words With Friends und Zynga Poker. Die Spiele von Zynga sind in mehr als 150 Ländern erhältlich und können weltweit über soziale Plattformen und mobile Geräte gespielt werden. Das 2007 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco und betreibt Niederlassungen in den USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Indien, der Türkei und Finnland. Weitere Informationen finden Sie unter www.zynga.com oder folgen Sie Zynga auf Twitter und Facebook.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich u.a. auf den Auftritt von Alec Baldwin in Words With FriendsProgrammen mit sozialem und Marketing-Inhalt beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten häufig Begriffe wie "Aussicht", "prognostiziert", "geplant", "beabsichtigen", "wird", "davon ausgehen", "glauben", "Ziel", "erwarten" sowie Aussagen im Futur, die allgemein zukunftsgerichtet sind. Das Erreichen oder das Gelingen der in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen angesprochenen Themen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Es sollte kein absolutes Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden. Sie basieren auf den Informationen, die uns aktuell vorliegen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, derartige Aussagen zu aktualisieren. Weitere Informationen über diese Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sind jetzt oder in Zukunft detaillierter in unseren öffentlichen Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC") beschrieben. Kopien hiervon können Sie über unsere Webseite für Anlegerpflege unter http://investor.zynga.com oder die Webseite der SEC unter www.sec.gov beziehen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191031005288/de/

Contacts:

Ansprechpartner Medien:

Sarah Ross

sarah@zynga.com +1 310 924 1404



Dana Whitney

dwhitney@zynga.com +1 415 359 7006



oder



Kjell Vistad Gilberto Williams-Gamboa

ONE PR Studio (für Zynga in den USA) zynga@oneprstudio.com +1 510 893 3271