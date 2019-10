Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Vorzugsaktien von Volkswagen von 191 auf 202 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Raab hält in einer am Donnerstag vorliegenden Studie das obere Ende der Margen-Zielspanne für erreichbar. Die Wolfsburger bleiben sein Favorit unter den deutschen Autobauern./ag/men Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0092 2019-10-31/13:06

ISIN: DE0007664039