US-Hersteller Fisker hat den Namen und weitere Details zu seinem geplanten Elektro-SUV für unter 40.000 Dollar veröffentlicht. Der Fisker Ocean wird am 4. Januar 2020 offiziell präsentiert und soll Ende 2021 in die Produktion gehen. Reservierungen werden bereits ab dem 27. November 2019 möglich sein. Dann will Fisker auch nähere Details inklusive der Preise verraten. Schon jetzt deutet das Unternehmen ...

