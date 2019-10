LEDs werden in immer unterschiedlicheren Anwendungen eingesetzt. Mit dem schnellen Wachstum des LED-Markts ist eine korrekte Produktauswahl ein wichtiger Schritt zur Sicherstellung von LED-Leistung und -Lebensdauer. Die Design-Anforderungen, Platzierung und Funktion des Produkts ändern sich ständig. Eine Herausforderung, deren Bewältigung LED-Designer täglich gegenüberstehen. Wie die meisten elektronischen Geräte funktionieren auch LEDs nur solange sehr gut, bis äußere Einflüsse die Leistung der LED beeinträchtigt. Zu solchen Einflüssen gehören die elektrostatische Anziehung von Staub, feuchte oder korrosive Umgebungen, chemische oder gasförmige Verunreinigung. Schon bei der Auswahl des Produkts sollte die zukünftige Umgebung der LED als Entscheidungskriterium einbezogen werden.

Der LED-Markt soll sich laut Wirtschaftsmagazin Forbes bis 2020 zu einem 70-Milliarden-Dollar-Markt auswachsen, was einem Marktanteil von 70 % in nur knapp 5 Jahren entspricht. Dieses Wachstum gründet sich auf den Stärken der LEDs, die diese gegenüber herkömmlichen Beleuchtungsformen in Bezug auf Anpassbarkeit, Lebenszeit und Effizienz haben. LED-Leuchtmittel werden für Haushaltsbeleuchtung, Industriebeleuchtung, Beleuchtung im maritimen Bereich bis hin zu architektonischer Beleuchtung und Designs genutzt - nur um einige zu nennen.

Die Umgebungsbedingungen einer herkömmlichen architektonischen Beleuchtungsanwendung unterscheiden sich stark von der an der Küste oder auf See - das macht die möglichen Ursachen des Leistungsverlusts von LEDs deutlich. Bei einer architektonischen Beleuchtungsanwendung kann die LED so in das Design integriert werden, dass sie abgedeckt ist. Sie kann so ausgerichtet werden, dass sie nur geringen Temperaturänderungen und Feuchtigkeitsschwankungen unterliegt. In maritimer Umgebung jedoch kommt die LED-Leuchte häufig in Berührung mit Salzspritzwasser oder wird komplett in Meerwasser eingetaucht. In jedem Fall wird sie den Großteil ihrer Lebenszeit einer Salznebelumgebung ausgesetzt. Eine starke Salzeinwirkung führt bekanntermaßen zu Korrosion auf der Leiterplatte - das senkt deren Leistung drastisch. In Salzwasserumgebungen geschieht das wesentlich schneller als in allgemeinen Umgebungsbedingungen mit wechselnder Luftfeuchtigkeit. Normalerweise werden Schutzlacke und Gießharze verwendet, um in solchen Umgebungen ein hohes Maß an Schutz zu gewährleisten.

Acryl-Zusammensetzungen bewährt

Schutzlacke sind dünn aufgetragene Lacke, die sich an die Konturen einer Leiterplatte anpassen, um einen guten Schutz zu gewährleisten, während sie die Leiterplatte nur unwesentlich schwerer bzw. dicker machen. Sie werden normalerweise in einer Schichtstärke von 25-75 µm per Sprüh- oder Tauchverfahren aufgetragen. Zum Schutz der Oberfläche von LEDs ist es wichtig, dass der verwendete Lack einen hohen Reinheitsgrad aufweist und auch im Laufe der Betriebszeit in der gewünschten Umgebung klar bleibt. Das bedeutet, wenn das Produkt im Außenbereich eingesetzt wird, muss der Lack eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...