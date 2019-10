Lösungen, Prozesse und Anlagen rund um das Inhouse-PCB-Prototyping, Prototypenlöten und das Nacharbeiten elektronischer Baugruppen - der Technologietag deckte alle Facetten der Prototypenherstellung ab. Dabei ging es im Detail um die Leiterplattenstrukturierung mittels Laser und Fräsbohrplotter, die Durchkontaktierung, die Lotpastenapplikation und Bauteilbestückung sowie das manuelle Löten und Nacharbeiten von bestückten Leiterplatten. Clever auch die Struktur der Veranstaltung: fundierte Fachvorträge am Vormittag und ein großer Praxisteil direkt an den Maschinen und Systemen im Democenter von Ersa am Nachmittag. Ziel der Veranstalter war es, den 30 Teilnehmern das hautnahe "Ausprobieren" durch Live-Demos zu ermöglichen.

Leiterplatten in einem Tag

"Bei der Entwicklung neuer Produkte sind Iterationsstufen in möglichst kurzer Zeit erforderlich. Daher adressierten wir vor allem Interessierte aus den Bereichen Forschung, Entwicklung, Prototypenbau und Testing, um ihnen neue Wege vorzustellen, wie sie schnell und kostengünstig von der Idee zum fertigen Elektronikprodukt gelangen können", erklärt Jörg Nolte die Motivation zu diesem gemeinsamen Event. Der Produktmanager Lötwerkzeuge, Rework- und Inspektionssysteme von Ersa führte fundiert durch die Moderation der Vormittagssession. Den Auftakt bildete Bruno Blum, Sales Manager der Development Quipment von LPKF Laser & Electronics mit seinem Vortrag "In-house PCB Prototyping". Er stellte die aktuellen Technologien und Systeme von LPKF zur Leiterplattenherstellung vor. Nach wie vor sei es attraktiv, "Leiterplatten schnell mal eben selbst herzustellen", argumentiert er mit Blick auf die vielen Entwickler, die nicht den Weg über den Leiterplatten-Schnelldienst gehen wollen. Oftmals gelte es, Ideen auszuprobieren, Fehler zu finden oder schlicht um Prototyping allgemein. Dafür sind die Prototyping-Systeme von LPKF ausgelegt. Sie können flache Materialien wie FR3 und FR4 verarbeiten, sind in der Lage ein- und zweiseitige Platinen sowie bis zu achtlagige Multilayer zu erstellen und das Prototyping funktioniert mit analogen, digitalen, HF- und MW-Designs und -Substraten.

Die Besonderheit dabei: Leiterplatten lassen sich innerhalb eines Tages herstellen und testen - und zwar ohne den Einsatz problematischer chemischer Ätzbehalter, die ein Gesundheits- und Umweltrisiko darstellen können. "Sämtliche Probleme des Designentwurfs lassen sich so frühzeitig identifizieren, was die Fertigstellung der zweiten und dritten Revision noch am selben Tag ermöglicht", erläutert er die Vorteile des schnellen Inhouse-Prototyping. Das sei besonders interessant, wenn es sich um sensible De-signdaten handelt, denn diese bleiben im eigenen Haus. Bei Firmen, die ein aufwändiges Bestellwesen betreiben, ließen sich auf diese Weise das Outsourcing-Beschaffungsverfahren und letztendlich auch Kosten einsparen. Zudem arbeiten die PCB-Prototyping-Systeme von LPKF direkt mit den CAD-Daten, was die notwendige Vielseitigkeit für die Arbeit mit den diversen Projekten sicherstellt, von Leiterplatten bis zu HF-Gehäusekörpern, Konturfräsen, Steuerungskästen, Frontplatten, Schildern, Inspektionsvorlagen, Testadaptern und sogar Lötpastenschablonen.

Abschließend stellte Bruno Blum die einzelnen Systeme vor: Neben dem kompakten, lediglich etwas größer als ein DIN A3 kleiner Fräsbohrplotter Protomat E34/E44 ...

