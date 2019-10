In den USA ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestiegen. In der vergangenen Woche legten die Anträge um 5000 auf 218 000 zu, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte waren im Schnitt von 215 000 Erstanträgen ausgegangen.

Der aussagekräftigere Vierwochenschnitt betrug 214 750 Anträge, nach 215 250 in der Woche zuvor. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gelten als Indikator für die kurzfristige Entwicklung des Arbeitsmarkts./jkr/bgf/fba

