Unterföhring (ots) -FKK im Osten und Prüderie im Westen? "Das Ost-West-Ding" stellt amDienstag, 5. November 2019, um 20:15 Uhr auf ProSieben gängigeKlischees auf den Prüfstand und fragt: Sind West-Ost-Beziehungenheute immer noch selten? Hält man im Osten eher zusammen, während imWesten viel gemobbt wird? Die Coming-of-Age-Doku begleitet Leben undAlltag von sieben junge Menschen, die alle an einem 9. Novembergeboren sind. Das geteilte Deutschland haben sie nie kennengelerntund stammen aus ganz Deutschland - wohnen aber alle in Berlin. Wieerleben sie 30 Jahre nach dem Mauerfall gängige Klischees vomBesser-Wessi und Jammer-Ossi? Sechs Promis - Ossis wie Wessis -kommentieren und berichten von ihrem ganz persönlichen"Ost-West-Ding", so wie Boxlegende Axel Schulz, der am 9. November1989 einen sehr besonderen 21. Geburtstag feierte: "Ick hab' damalsschon ne Wohnung gehabt und hab' meinen Geburtstag feiern wollen. Ickhab' ja am 9. November Geburtstag und hab' gedacht: 'Mann, es kommtkein Schwein zu meinem Geburtstag zur Party'. [...] Dann haben wirden Fernseher angemacht und da liefen dann die Bilder, det warnatürlich geil. Hab dann och alle verstanden, die net gekommen sindzu meinem Geburtstag."Mit dabei außerdem:Jeanette Biedermann ist "Ossi" und eine der bekanntesten deutschenKünstlerinnen. Ihre Familie ist über die Prager Botschaft aus der DDRgeflüchtet, als sie noch ein Kind war.Rapper Wasim Taha alias Massiv ist "Wessi" und einer derherausragendsten Rapper der deutschen Musikszene. Geboren wurde er am9. November in Pirmasens, lebt aber seit zwölf Jahren in Berlin.Regina Halmich ist "Wessi" und war von 1995 bis 2007 ungeschlageneBoxweltmeisterin. Sie feierte ihre größten Erfolge mit ihrem TrainerTorsten "Tolle" Schmitz - ein waschechter "Ossi".Bürger Lars Dietrich ist "Ossi" und Entertainer sowie Moderator. Das"Bürger" in seinem Künstlernamen ist eine Anspielung auf die Polizeiim Osten, die Personen damals immer mit "Bürger" ansprach.Mariella Ahrens ist zugezogener "Ossi" und wurde im damaligenLeningrad geboren. Im Kindesalter zog sie mit ihren Eltern in die DDRund überquerte in der Nacht des Mauerfalls alleine die Grenze in denWesten am "Checkpoint Charlie"."Das Ost-West-Ding" am Dienstag, 5. November 2019, um 20:15 Uhr aufProSiebenBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Factual & SportsEva GradlTel. +49 89 9507-1127Eva.Gradl@ProSiebenSat1.comBildredaktionJasmina WeissTel. +49 89 9507-1126Jasmina.Weiss@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4419627