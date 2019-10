NEW YORK (Dow Jones)--Mit einem leichten Minus dürfte die Wall Street in den Donnerstag starten. Damit dürften die Vortagesgewinne zum Teil wieder abgegeben werden. Die US-Notenbank hatte wie erwartet den Leitzins zum dritten Mal in diesem Jahr gesenkt und gleichzeitig eine Zinspause signalisiert. US-Notenbankpräsident Jerome Powell zeichnete allerdings ein durchwachsenes Bild der US-Wirtschaft. Insgesamt scheint eine weitere Zinssenkung in diesem Jahr zwar erst einmal ausgeschlossen, doch die Fed dürfte ihr weiteres Vorgehen vor allem an die anstehenden US-Konjunkturdaten knüpfen.

Der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht für Oktober, der zum Wochenausklang veröffentlicht wird, dürfte hier ein erster Gradmesser sein, ob sich der Arbeitsmarkt weiterhin robust entwickelt. Dazu kommt am Freitag der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe im Oktober.

Am Donnerstag vor der Startglocke wurden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Deren Zahl stieg um 5.000 auf 218.000. Volkswirte hatten lediglich einen Anstieg auf 215.000 vorhergesagt. Für die Vorwoche wurde der Wert zudem nach oben revidiert. Die US-Verbraucher haben ihre Ausgaben im September leicht gesteigert. Diese erhöhten sich im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent, was den Erwartungen des Marktes entspricht. Auch die Einkommen treffen mit einer Anstieg um 0,3 Prozent die Schätzung.

Der Future auf den S&P-500 verliert aktuell 0,1 Prozent.

Wieder leicht negative Töne zum Handelsstreit

Neues gibt es auch vom US-chinesischen Handelskonflikt. Bloomberg berichtet, auf chinesischer Seite gebe es Zweifel, ob mit US-Präsident Donald Trump ein langfristiges Handelsabkommen erreicht werden könne. Derweil sollen die Gespräche wie geplant weitergehen, unabhängig von der Absage des Gipfels der Mitgliedsländer der asiatisch-pazifischen Wirtschaftskooperation, wie das chinesische Handelsministerium mitteilte. Hier sollte ursprünglich ein sogenanntes "Phase-1-Abkommen" unterzeichnet werden.

"Die Handelspolitik dürfte weiterhin der Hauptfaktor für die Stimmung am Markt bleiben, die laufende Berichtssaison dürfte dagegen nur auf die entsprechenden Einzelwerte Auswirkungen haben", erklärt Chris Zaccarelli, Chief Investment Officer von Independent Advisor Alliance. "Die Notenbankpolitik dürfte dagegen etwas in den Hintergrund gedrängt werden".

Goldpreis steigt wieder über 1.500 Dollar

Die sich wieder verstärkende Skepsis in Bezug auf die Handelsgespräche zwischen den USA und China sorgt für einen Anstieg des Goldpreises, der nun wieder über der wichtigen Marke von 1.500 Dollar liegt. "Der Goldpreis profitiert von der Erwartung, dass es so schnell kein Ende im Handelsstreit geben wird", sagt Marktanalyst Edward Moya von Oanda. Eine Lösung könnte sich bis nach der US-Präsidentschaftswahl 2020 hinziehen, was den Goldpreis weiter stützen dürfte, ergänzt der Teilnehmer. Aktuell liegt die Feinunze 0,9 Prozent höher bei 1.509 Dollar.

Die Sorgen um den Handelsstreit belasten dagegen die Ölpreise. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fällt um 1,3 Prozent auf 54,36 Dollar, Brent gibt um 0,2 Prozent auf 60,47 Dollar nach.

Der Dollar neigt weiterhin zur Schwäche, der Euro kann dagegen seine Gewinne vom Vorabend im Anschluss an die US-Zinsentscheidung behaupten und notiert über der Marke von 1,1160 Dollar. Zur Wochenmitte hatte die Gemeinschaftswährung im Tagestief noch klar unter dem Niveau von 1,11 Dollar gelegen. Der Eintrübung der US-Konjunkturdaten sowie die lahmende Weltkonjunktur dürften die von der US-Notenbank signalisierte Zinssenkungspause zu einer recht kurzen machen, so die ING. "Die Kernfrage wird sein, ob die Daten der Fed eine Ruhepause gönnen werden. Wir hegen Zweifel." Weitere Zinssenkungen gelten als Belastung für den Greenback.

Die US-Anleihen setzen ihre Aufwärtstendenz vom Vortag fort. Die Rendite zehnjähriger Papiere reduziert sich um 3,5 Basispunkte auf 1,74 Prozent.

Apple und Facebook überzeugen

Gestützt werden sollte die Stimmung von den am Vortag nachbörslich veröffentlichten Quartalszahlen von Apple und Facebook. Umsatz und Ergebnis des iPhone-Herstellers hatten die Marktprognosen übertroffen. Der Umsatz stieg um 1,8 Prozent auf 64,04 Milliarden Dollar. Die Nachfrage nach sogenannten Wearables und Diensten wie Apples Musik-Streaming-Abonnements und mobiler Bezahlung konnte den Rückgang der iPhone-Verkäufe um 9,2 Prozent im Quartal ausgleichen. Der Gewinn sank dagegen um 3 Prozent auf 13,7 Milliarden Dollar. Je Aktie verdiente Apple mit 3,03 Dollar noch immer mehr, als Analysten mit 2,83 Dollar erwartet hatten. Die Apple-Aktie gewinnt vorbörslich 1,5 Prozent.

Facebook hat im dritten Quartal netto 6,09 Milliarden Dollar verdient, 18 Prozent mehr als noch im Vorjahreszeitraum. Dies entsprach einem Gewinn je Aktie von 2,12 Dollar. Der Umsatz verbesserte sich um 29 Prozent auf 17,654 Milliarden Dollar. Facebook übertraf damit die Analystenschätzungen von 1,91 Dollar je Aktie Gewinn bzw. 17,4 Milliarden Dollar Umsatz. Die Aktie klettert um 3,9 Prozent.

Der Kaffeehausbetreiber Starbucks hat in seinem vierten Geschäftsquartal von einem stärkeren Geschäft in den USA profitiert und stellt für 2019/20 weiteres Wachstum in Aussicht. Die Aktie gewinnt 2,7 Prozent.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,60 0,0 1,60 39,4 5 Jahre 1,58 -2,5 1,60 -34,6 7 Jahre 1,66 -2,9 1,69 -58,9 10 Jahre 1,74 -3,5 1,78 -70,4 30 Jahre 2,21 -4,4 2,26 -85,5 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.06 Uhr Mi, 17:13 Uhr % YTD EUR/USD 1,1163 +0,09% 1,1163 1,1121 -2,6% EUR/JPY 120,73 -0,52% 121,30 121,09 -4,0% EUR/CHF 1,1009 -0,21% 1,1021 1,1021 -2,2% EUR/GBP 0,8606 -0,43% 0,8635 0,8641 -4,4% USD/JPY 108,17 -0,59% 108,68 108,88 -1,4% GBP/USD 1,2971 +0,51% 1,2929 1,2871 +1,6% USD/CNH (Offshore) 7,0416 -0,05% 7,0328 7,0549 +2,5% Bitcoin BTC/USD 9.326,01 +1,15% 9.122,76 9.061,01 +150,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,36 55,06 -1,3% -0,70 +12,4% Brent/ICE 60,47 60,61 -0,2% -0,14 +9,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.508,85 1.495,79 +0,9% +13,06 +17,6% Silber (Spot) 18,09 17,86 +1,3% +0,23 +16,7% Platin (Spot) 935,24 925,44 +1,1% +9,80 +17,4% Kupfer-Future 2,66 2,69 -1,1% -0,03 +0,4% ===

