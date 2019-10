Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Wachstumsinvestitionen des Essenslieferanten zahten sich aus, würden aber am Markt noch verkannt, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Blick auf die niedrige Bewertung der Papiere./ag/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2019 / 08:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2019 / 08:21 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0129 2019-10-31/14:28

ISIN: DE000A2E4K43