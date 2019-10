DocCheck Gruppe: Vorläufige Neunmonatszahlen 2019 DGAP-News: DocCheck AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen DocCheck Gruppe: Vorläufige Neunmonatszahlen 2019 31.10.2019 / 14:38 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Die DocCheck Gruppe (ISIN DE000A1A6WE6) erwirtschaftete in den ersten neun Monaten des Jahres einen Umsatz von 23,3 Millionen Euro (Vorjahr: 20,4 Millionen Euro). Dabei wurde ein EBIT von 3,4 Millionen Euro (Vorjahr: 2,1 Mio. Euro) erzielt. Der Bestand an Liquiden Mitteln lag Ende September 2019 bei 7,6 Millionen Euro (Vorjahr: 6,1 Millionen Euro). Bezüglich des Ergebnisses pro Aktie kann die Gesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage treffen. Kontakt: DocCheck AG Tanja Mumme Leiterin Corporate Communications Vogelsanger Str. 66 D - 50823 Köln fon: +49(0)221 92053-139 fax: +49(0)221 92053-133 mailto:tanja.mumme@doccheck.com home:www.doccheck.ag --------------------------------------------------------------------------- 31.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: DocCheck AG Vogelsanger Str. 66 50823 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 92053-100 Fax: +49 (0)221 92053-133 E-Mail: ir@doccheck.com Internet: www.doccheck.ag ISIN: DE000A1A6WE6 WKN: A1A6WE Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 902151 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 902151 31.10.2019 ISIN DE000A1A6WE6 AXC0242 2019-10-31/14:38