Evotec SE (ISIN: DE0005664809) scheint auf dem richtigen Weg, der erste Short scheint aufzugeben. Ein erster Schritt auf dem Weg nach oben. Aber in letzter Zeit gab es immer wieder Diskussionen um die in der Summe relativ hohe Shortposition, die an Evotec gehalten wird - insbesondere da nur Positionen ab 0,50% meldepflichtig sind. Meldepflichtig waren am 31.10.2019 insgesamt noch 9,27 % der Aktien der Evotec SE als leer verkauft gemeldet, Zum ersten Mal seit langem eine ABNAHME. Und das obwohl es keinen aktuellen Kurseinbruch gab und die Aktie relativ stabil oberhalb der 19,00 EUR handelte un ...

Den vollständigen Artikel lesen ...