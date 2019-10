Wien (www.fondscheck.de) - Die Luxemburger Service-KVG Axxion erweitert ihr Führungsteam mit Stefan Schneider, so die Experten von "FONDS professionell".Er solle ab Februar 2020 gemeinsam mit den beiden bisherigen Geschäftsführern Thomas Amend und Pierre Girardet das Dienstleistungsangebot im Private-Label-Fondsgeschäft weiter ausbauen. "Stefan Schneider bringt das Know-how und die Erfahrung mit, um auch ergänzende Schwerpunkte zu entwickeln und damit neue attraktive Angebote in der Axxion-Leistungspalette zu schaffen", so das Fondshaus in einer Pressemitteilung. ...

