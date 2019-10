Wieder aufkeimende Zweifel an einer Entspannung im Zollstreit USA/China halten Anleger von Engagements an der Wall Street ab

An den US-Börsen bröckelten die Leitindizes Dow Jones und S&P 500 zur Eröffnung am Donnerstag um jeweils etwa 0,2 Prozent ab. Die technologielastige Nasdaq hielt sich dank der Kursgewinne der Index-Schwergewichte Apple und Facebook dagegen knapp im Plus.

Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge äußerten chinesische Regierungsvertreter Zweifel, dass mit den USA unter Präsident Donald Trump ein langfristiges Handelsabkommen geschlossen werden kann.

"Diese Schlagzeile veranlasst einige Anleger dazu, Gewinne mitzunehmen", sagte Peter Cardillo, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Spartan. Trump twitterte unterdessen, das geplante Teil-Abkommen mit China werde bald unterzeichnet. Nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...