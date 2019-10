=== *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin Oktober *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 3Q, Bagsvaerd *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Oktober PROGNOSE: k.A. zuvor: -0,1% gg Vm/+0,1% gg Vj *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 48,0 zuvor: 48,3 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 2Q, Hangzhou *** 12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 3Q, Irving *** 13:30 US/Chevron Corp, Ergebnis 3Q, San Ramon *** 13:30 US/Arbeitsmarktdaten Oktober Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +75.000 gg Vm zuvor: +136.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,6% zuvor: 3,5% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm/+3,0% gg Vj zuvor: -0,04% gg Vm/+2,9% gg Vj *** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,5 1. Veröff.: 51,5 zuvor: 51,1 *** 15:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 49,1 Punkte zuvor: 47,8 Punkte *** 15:00 US/Bauausgaben September PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 18:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Clarida (stimmberechtigt im FOMC) bei der Japan Society, New York 18:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Quarles (stimmberechtigt im FOMC) auf der Jahreskonferenz von William F. Buckley, Jr. Program at Yale, New Haven 19:30 US/Fed, Teilnahme von New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) an einer Diskussion an der Rutgers Business School, Newark *** - US/Kfz-Absatz Oktober - IN/Bundeskanzlerin Merkel, Teilnahme an den Deutsch- Indischen Regierungskonsultationen (bis 2.11.), Neu-Delhi - EU/Ratingüberprüfungen für Griechenland (DBRS), Türkei (Fitch), Estland (Moody's), Norwegen (Moody's), Tschechien (S&P) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- k.A. = keine Angabe

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

