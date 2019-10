IT Operations Management-Updates bringen neuen und erweiterten Azure-Support und helfen Technologieexperten, hybride IT-Infrastrukturen und -Anwendungen besser zu überwachen, zu verwalten und zu sichern

SolarWinds (NYSE:SWI), ist ein führender Anbieter von leistungsstarker und kostengünstiger IT-Management-Software und Microsoft Gold-Partner. Heute kündigte das Unternehmen eine Reihe von Updates für sein IT Operations Management-Angebot an, darunter die Orion Plattform-Produkt-Suite und die Application Performance Management-Suite (APM). Dies erweitert den SolarWinds-Support für Unternehmen, die in MicrosoftAzure als strategischen Partner für die digitale Transformation investieren, und bietet Technologieexperten die umfassende Möglichkeit, hybride IT-Vorgänge zu überwachen, zu verwalten und zu sichern.

Einer Umfrage der SolarWinds THWACK-Benutzergemeinschaft von über 150.000 registrierten Mitgliedern zufolge nutzt mehr als die Hälfte (53 Prozent der Befragten) Azure, aber viele Unternehmen haben gerade erst ihre Migrationsphase begonnen. Die meisten betreiben einige Anwendungen oder Workloads in der Cloud, ein Großteil der IT bleibt jedoch vor Ort. Dies macht die Notwendigkeit einer umfassenden Gesamtübersicht über die gesamte hybride IT-Umgebung deutlich, unabhängig davon, wo sich ein Unternehmen auf dem Weg zur digitalen Transformation befindet.

Wie Forrester feststellt, nutzen Benutzer Cloud-Plattformen, um eine breite Palette von Funktionen1 bereitzustellen, die für Technologieexperten eine höhere Produktivität, Sicherheit und bessere Abläufe ermöglichen. Mit den neuesten Portfolio-Updates können Technologieexperten alles von Cloud- und Hybrid-IT-Infrastrukturen bis hin zu kommerziellen, benutzerdefinierten und SaaS-Anwendungen effektiver verwalten. So können sie klarer sehen, schneller skalieren und eine bessere Leistung erbringen.

"Seit 20 Jahren hilft SolarWinds Technologieexperten, die Herausforderungen von Umgebungen mit hoher Leistung zu meistern und gleichzeitig die Ablenkungen des Hype-Zyklus zu vermeiden. Aufgrund dieser starken Tradition sind wir in einer einzigartigen Position, um denselben Technologieexperten auf ihrem Weg in die Cloud zu helfen", sagte Sandy Orlando, Senior Vice President, Products, bei SolarWinds.

"Heutige Technologieexperten benötigen mehr Flexibilität, mehr Sicherheit und eine verbesserte Sichtbarkeit des gesamten Stacks, um das Web von Anwendungen und Workloads, die sich über lokale, hybride und Multi-Cloud-Umgebungen wie Microsoft Azure erstrecken, erfolgreich verwalten zu können", ergänzte sie. "Diese heute angekündigten neuen Funktionen und Lösungsverbesserungen bestärken uns darin, uns auf das zu konzentrieren, was für die Kunden am wichtigsten ist: IT-Management-Probleme so zu lösen, wie es von Technologieexperten benötigt wird, und Lösungen bereitzustellen, die mit den Umgebungen kompatibel sind, die sie heute verwenden und in denen sie morgen wachsen werden."

Erweiterte Full-Stack-Sichtbarkeit zur Optimierung der Leistung von Hybrid-IT- und Azure-Umgebungen

Um diesem wichtigen Kundenbedürfnis gerecht zu werden, kündigte SolarWinds Aktualisierungen an, die sowohl die von SaaS bereitgestellte APM-Suite als auch die SolarWinds Orion-Plattform umfassen und sich auf die Überwachung lokaler und Cloud-Umgebungen skalieren lassen. Dies umfasst auch Microsoft Azure mit Unterstützung für die Überwachung von Azure IaaS- (Windows und Linux) und PaaS-Diensten sowie Office 365

AppOpticsund Pingdom (Teil der von SaaS bereitgestellten APM-Suite): In AppOptics sind die Überwachung der wichtigsten Azure-Dienste und die erweiterte Unterstützung für eine leistungsstarke Überwachung der Anwendungsleistung mit Ablaufverfolgung und Fehlerbehebung auf Codeebene für Anwendungen enthalten, die auf einem Azure-App-Dienst ausgeführt werden. In Kombination mit der Integration von AppOptics und Loggly erweitert dies die Unterstützung für Traces-to-Logs im gesamten Stack, um eine umfassende Überwachung von Azure, auf Azure ausgeführten Anwendungen und den von diesen Anwendungen erstellten Protokollen zu ermöglichen. Pingdom erweitert außerdem die Unterstützung von Azure durch die kürzlich veröffentlichte Pingdom-API 3.1, mit der die Erfassung von Leistungs- und Verfügbarkeitsdaten aus Azure-Webanwendungen noch einfacher wird.

Database Performance Analyzer (DPA): Fügt eine neue Analyse der Datenbankleistung und Empfehlungen für verwaltete Azure SQL-Datenbankinstanzen hinzu und unterstützt die neuesten Versionen gängiger Datenbanken, einschließlich SQL Server 2019, Oracle 19, MariaDB 10 und MySQL 8.

Server Configuration Monitor (SCM): Bietet eineverbesserte Möglichkeit zum Überwachen und Warnen bei Änderungen in Windows-Systemen, die unter Azure IaaS ausgeführt werden, und bietet zusätzliche Unterstützung für das Erkennen und Nachverfolgen von Änderungen auf Linux-Servern.

Orion Maps: Enthält Bearbeitungsfunktionen für einen verbesserten Kontext und relevante Visualisierungen mit Hintergrundbildern und vieles mehr.

SolarWinds Service Desk (SWSD): Integriert sich in die Orion-Plattform für eine optimierte Steuerung und einen optimierten Workflow des IT-Service-Managements (ITSM). Diese Integration verbessert die Zeit bis zur Auflösung, indem automatisch IT-Incident-Tickets in SWSD erstellt werden, wenn eine Orion-Warnung ausgelöst wird.

Kostenrechner für Azure: Identifiziert die Gesamtausgaben für Cloud-Dienste für ein oder mehrere Azure-Abonnements als kostenloses Tool für Technologieexperten.

Erweiterte Flexibilität und Bereitstellungsoptionen

Um die Migration der öffentlichen Clouds für Kunden zu vereinfachen, haben SolarWinds und Microsoft eine Partnerschaft geschlossen, um die Orion-Plattform und ihre Module für Azure zu zertifizieren und im Azure Marketplace zur Verfügung zu stellen. SolarWinds hat die Unterstützung für Azure SQL Database Managed Instance als Orion-Datenbank hinzugefügt, damit Kunden den Verwaltungsaufwand und die Gesamtbetriebskosten (total cost of ownership, TCO) im Zusammenhang mit herkömmlichen Datenbankbereitstellungen reduzieren können.

"SolarWinds-Kunden können jetzt die Vorteile der Cloud nutzen, wenn sie sich für Azure-Netzwerk- und Systemverwaltungsprodukte entscheiden", sagte Wisam Hirzalla, Director Product Marketing für Azure bei Microsoft. "Wir freuen uns, dass SolarWinds es Kunden ermöglicht, ihre IT-Betriebslösung in der Microsoft Cloud auszuführen."

Mit dieser Unterstützung für die Ausführung auf Azure bietet SolarWinds Unternehmen die Bereitstellungsflexibilität, die sie in den heutigen Hybridumgebungen benötigen. Über den Azure Marketplace können Kunden die branchenführende2 SolarWinds-System- und Netzwerkverwaltungssoftware in der Regel in nur 30 Minuten auf einfache Weise auf Azure bereitstellen. Bestehende Kunden können lokale Bereitstellungen der Orion-Plattform und ihrer Module auf von Azure bereitgestellte Instanzen migrieren.

Erweiterte Möglichkeiten zur Überwachung und Verwaltung von Cloud- und Hybrid-IT-Umgebungen unter Berücksichtigung der Sicherheit

Auf dem Weg zur digitalen Transformation müssen Unternehmen und Technologieexperten in der Regel in mehrere Managementkonsolen investieren, um die Sicherheit in ihrer gesamten hybriden IT-Umgebung zu gewährleisten. In dieser Aktualisierungswelle sind die neuesten Versionen von Security Event Manager und Access Rights Manager enthalten, die dazu beitragen, die Erstellung einer zuverlässigen Sicherheitsposition für Technologieexperten zu vereinfachen:

Access Rights Manager (ARM): Bietet eine vereinfachte Benutzer-Bereitstellung für Azure Active Directory, das Zentrum für Identitäts- und Zugriffsverwaltung für viele Anwendungen wie Office 365.

Security Event Manager (SEM): Modernisierte Sicherheitsüberwachungsplattform zur Vereinfachung der Sicherheitsgewährleistung Ihrer Anwendungen, Server und Infrastruktur.

SolarWinds Orion-Plattform

Die Orion-Plattform ist eine modulare und skalierbare Architektur, die leistungsstarke Netzwerk-, Infrastruktur- und Anwendungsüberwachungs- und -verwaltungsfunktionen für lokale, gehostete und öffentliche Cloud-Umgebungen bietet. Das gemeinsame Framework kombiniert ein webbasiertes Dashboard, eine zentralisierte Benutzerverwaltung, einheitliche Warn- und Berichtsfunktionen sowie konsolidierte Metriken und verbessert so die Zusammenarbeit zwischen Teams. Zusätzlich zu den Verbesserungen und zentralisierten Upgrades für das PerfStack-Dashboard bietet die neueste Version der Orion-Plattform auch SAML-Authentifizierungsunterstützung, wodurch die Einmalanmeldung (Single Sign-On, SSO) für die Orion-Webkonsole aktiviert wird.

Die SolarWinds Orion-Plattform erhielt die Gartner Peer Insights Customers' Choice2-Auszeichnung für Überwachung und Diagnose der Netzwerkleistung im Mai 2019, sowie die Gartner Peer Insights Customers' Choice2-Auszeichnung als beste Überwachung der Anwendungsleistung im Mai 2019. TrustRadius, die vertrauenswürdigste Prüfungsplattform für B2B-Technologie, hat SolarWinds Database Performance Analyzer (DPA), Server Application Monitor (SAM), Network Performance Monitor (NPM), und Virtualization Manager (VMAN) mit den besten Produktauszeichnungen im Jahr 2019 ausgezeichnet3

SolarWinds bei Microsoft Igniteund VMworld Europe

SolarWinds wird sowohl auf der Microsoft Ignite als auch auf der VMworld Europe ausstellen. Das Unternehmen wird zeigen, wie das auf der SolarWinds Orion-Plattform basierende SolarWinds IT-Betriebsmanagement-Portfolio und die von SaaS bereitgestellte APM-Suite die zentrale Überwachung und Verwaltung von Anwendungen und Infrastrukturen in modernen Multi-Cloud-Umgebungen und Multi-Premise-Architekturen durch eine einzige integrierte Glasscheibe ermöglichen.

Thomas LaRock, ein SolarWinds Head Geek und elfmaliger Microsoft Most Valuable Professional (MVP), wird vor Ort bei Microsoft Ignite eine Breakout-Sitzung mit dem Titel Happy Little Clouds Application Migrations Done Right anbieten.

"Das Verständnis für die Migration und Verwaltung von Anwendungen in der Cloud ist von entscheidender Bedeutung, da Hybridumgebungen für die heutigen Technologieexperten weiterhin Realität sind", sagte Thomas LaRock, Head Geek von SolarWinds. "Mit unseren neuesten Portfolio-Updates und der erweiterten Plattformunterstützung für Azure-Umgebungen können Technologieexperten Hybridanwendungen und -infrastrukturen besser überwachen, verwalten und sichern. Ich freue mich darauf, während meiner Präsentation auf der Ignite weitere Best Practices für die Cloud-Migration auszutauschen."

Microsoft Ignite (Messestandnummer 935) Wer: Head Geeks Thomas LaRock und Patrick Hubbard, und andere technische Experten Wann: 4.-8. November 2019 Wo: Orlando, Florida



VMworld Europe ( Messestandnummer B524) Wer: Head Geeks Leon Adato und Sascha Giese, und andere technische Experten Wann: 4.-8. November 2019 Wo: Barcelona, Spanien

(

Zusätzliche Angaben

AppOptics

Pingdom

SolarWinds APM Suite

Database Performance Analyzer (DPA)

Server Configuration Monitor (SCM)

SolarWinds Service Desk (SWSD)

Storage Resource Monitor (SRM)

VoIP Network Quality Manager (VNQM)

Kostenrechner für Azure

Access Rights Manager (ARM)

Security Event Manager (SEM)

SolarWinds Orion-Plattform

Kontaktieren Sie SolarWinds

THWACK

Twitter

Facebook

LinkedIn

SWIproducts

SWIevents

Über SolarWinds

SolarWinds (NYSE:SWI) ist ein führender Anbieter leistungsfähiger und budgetorientierter IT-Management-Software. Unsere Produkte ermöglichen Unternehmen weltweit unabhängig von Art, Größe und Komplexität die Überwachung und Verwaltung ihrer IT-Services, Infrastrukturen und Anwendungen, sei es vor Ort, in der Cloud oder in hybriden Modellen. Wir arbeiten kontinuierlich mit Technologieprofis zusammen Experten aus den Bereichen IT-Service und -Operations, DevOps und Managed-Service-Provider (MSPs) um die Herausforderungen zu verstehen, die sich bei der Pflege hochleistungsfähiger und hochverfügbarer IT-Infrastrukturen und -Anwendungen ergeben. Die Erkenntnisse, die wir von ihnen an Orten wie unserer THWACK-Community gewinnen, ermöglichen es uns, gut analysierte IT-Management-Herausforderungen so zu lösen, wie es Technologieexperten wünschen. Unser Fokus auf den Anwender und unser Streben nach Exzellenz im End-to-End-Hybrid-IT-Management hat SolarWinds zu einem weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Netzwerk- und IT-Servicemanagement, Anwendungsperformance und Managed Services gemacht. Erfahren Sie noch heute mehr unter www.solarwinds.com.

Die Handelsmarken SolarWinds, SolarWinds Design, Orion und THWACK sind das ausschließliche Eigentum von SolarWinds Worldwide, LLC oder ihren Beteiligungsgesellschaften, sind im U.S. Patent and Trademark Office eingetragen und können in weiteren Ländern eingetragen sein oder ihre Eintragung kann beantragt worden sein. Alle weiteren Handelsmarken, Dienstleistungsmarken und Logos von SolarWinds können gewohnheitsrechtliche Marken sein oder sind eingetragen oder ihre Eintragung ist beantragt. Alle sonstigen in diesem Text genannten Handelsmarken werden nur zu Identifizierungszwecken verwendet und sind Handelsmarken (oder eingetragene Handelsmarken) der jeweiligen Unternehmen.

2019 SolarWinds Worldwide, LLC. Alle Rechte vorbehalten.

1 Umschreibungsergebnisse von Forrester Research. Benchmark Your Enterprise Cloud Adoption. Dave Bartoletti. 22. Oktober 2018. https://www.forrester.com/report/Benchmark+Your+Enterprise+Cloud+Adoption/-/E-RES117042figure3

2 Gartner Peer Insights Customers' Choice stellt die subjektive Meinung einzelner Endbenutzer-Bewertungen und -Daten dar, die anhand einer dokumentierten Methodik angewendet werden. Sie geben weder die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen wieder, noch stellen sie eine Billigung dar.

3 TrustRadius wurde 2013 gegründet und ist die vertrauenswürdigste Website für B2B-Software-Bewertungen. Jeden Monat nutzen rund 400.000 B2B-Technologiekäufer mehr als 168.000 verifizierte Bewertungen auf TrustRadius.com, um fundierte Kaufentscheidungen zu treffen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191031005649/de/

Contacts:

Nicole Fachet

Archetype

Telefon: +1-212-871-3950

nicole.fachet@archetype.co

Jenne Barbour

SolarWinds

Telefon: +1-512-498-6804

pr@solarwinds.com