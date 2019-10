Die DZ Bank hat den fairen Wert für Klöckner & Co nach Quartalszahlen von 4,70 auf 5 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das schwache Marktumfeld habe den Stahlhändler belastet, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Möglicherweise bestehe aber auf dem US-Absatzmarkt die Chance, dass die Stahlpreise nicht mehr weiter fallen./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2019 / 14:16 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2019 / 14:30 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0161 2019-10-31/15:46

ISIN: DE000KC01000