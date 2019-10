Finanzminister Olaf Scholz bekräftigt, kommendes Jahr grüne Bundesanleihen ausgeben zu wollen. Doch in Politik und Finanzbranche gibt es Vorbehalte.

Geht es nach Olaf Scholz (SPD), ist die Zukunft der Staatsfinanzen "Öko". Der Bundesfinanzminister bestätigte am Donnerstag in der "Süddeutschen Zeitung", was zuvor bereits dem Kabinettsentwurf zum Klimapaket der Bundesregierung zu entnehmen war: Ab dem kommenden Jahr wird Deutschland grüne Bundesanleihen ausgeben.

Das über dieses sogenannte "Umweltanleihe" eingesammelte Geld soll "ausschließlich in nachhaltige Projekte investiert werden, die etwa gut fürs Klima sind", sagt Scholz. Der Forderung der CSU, auf diese Anleihen zwei Prozent Zinsen zu zahlen, um negative Renditen zu vermeiden, erteilte Schulz eine Absage: "Der Zins bildet sich am Markt", stellte er klar. Derzeit wirft eine Bundesanleihe mit zehnjähriger Laufzeit eine Rendite von minus 0,4 Prozent ab.

Aus Sicht von Lisa Paus, finanzpolitische Sprecherin der Grünen, ist der Vorstoß ein Schritt in die richtige Richtung. "Die Umweltanleihen des Bundes sind keine Revolution, aber ein Einstieg. Es wird auf die konkrete Ausgestaltung ankommen."

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt kritisierte jedoch die absehbaren Minus-Zinsen auf die Umweltbonds. "Wir wollen Positivzinsen für Klimainvestitionen statt Negativzinsen zur Geldvernichtung." Es sei richtig die Bürger an Investitionen in den Klimaschutz zu beteiligen. Doch das müsse mit Positivzinsen honoriert werden, so Dobrindt.

Komplexer Tauschhandel

Zweifelhaft ist jedoch, ob die Ausgabe von grünen Bundesanleihen dazu führt, dass der Staat stärker in den Klimaschutz investiert, als er das ohnehin tut. Der Plan des Finanzministeriums sieht die Ausgabe einer sogenannten "Zwillingsanleihe" vor. Diese können Investoren jederzeit ...

