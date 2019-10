Mladá Boleslav (ots) -- Mit mehr als 16.700 Auslieferungen in den ersten neun Monaten2019 hält SKODA AUTO in Israel aktuell einen Marktanteil vonrund 8 Prozent- Tschechischer Hersteller ist seit sieben Jahren stärksteeuropäische Marke und viertgrößte Automobilmarke in Israel- SKODA Modelle SUPERB und OCTAVIA gehören auf dem israelischenMarkt zu den beliebtesten Fahrzeugen ihrer Segmente- SKODA ist seit Anfang der 1990er-Jahre fest in Israel etabliert SKODA AUTO ist die stärkste europäische Marke in Israel: In den ersten neun Monaten dieses Jahres hat SKODA AUTO mehr Fahrzeuge an Kunden in Israel ausgeliefert als jede andere europäische Marke. Insgesamt behauptet sich SKODA seit Jahren als viertstärkste Automobilmarke in Israel und ist besonders im Flottengeschäft erfolgreich. Wesentlichen Anteil an diesem Erfolg hat der engagierte Importeur Champion Motors. Das Unternehmen distribuiert nicht nur die importierten Fahrzeuge im Land, sondern übernimmt auch den Vertrieb an Endkunden - so benötigt SKODA kein separates Händlernetzwerk in Israel.Bereits in den frühen 1990er-Jahren exportierte SKODA mit FAVORIT und FORMAN die ersten Modelle der tschechischen Traditionsmarke nach Israel. Bis heute hat SKODA mehr als 231.700 Fahrzeuge dorthin ausgeliefert. Von Januar bis Ende September 2019 gingen 16.700 Fahrzeuge an israelische Kunden. Im September dieses Jahres lieferte SKODA AUTO 1.100 Fahrzeuge an Kunden aus, das entspricht einer Erhöhung um 34,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (September 2018: 800 Fahrzeuge).Der tschechische Automobilhersteller ist nach wie vor Nummer vier im israelischen Fahrzeugmarkt. Die meistverkauften Modelle 2019 sind OCTAVIA, KODIAQ und KAROQ.Das Flottengeschäft ist für SKODA AUTO in Israel ein Eckpfeiler für den Erfolg. Neben zahlreichen Bankhäusern, Großhandels- und Telekommunikationsunternehmen vertrauen auch israelische Ministerien sowie weitere staatliche Behörden auf die tschechischen Fahrzeuge. Über seinen Importeur Champion Motors erhielt SKODA 2018 den Zuschlag für die Lieferung von Fahrzeugen an verschiedene Ministerien sowie an Armee, Polizei und weitere Behörden. Auch im israelischen Finanzsektor sowie im Hightech-Bereich ist SKODA als Lieferant von Geschäftswagen fest etabliert. Zudem sind SKODA Modelle aufgrund ihres überdurchschnittlichen Platzangebots und ihrer Wirtschaftlichkeit als Taxis ausgesprochen beliebt.In den kommenden Jahren will SKODA AUTO seine starke Position im Flottengeschäft weiter ausbauen. Wesentliche Wachstumsimpulse verspricht sich die Marke dabei vom Crossover-Segment und dem neuen SKODA KAMIQ. Auch der SKODA SCALA wird zum weiteren Wachstum der Marke beitragen. SKODA hat die dynamische Entwicklung in Israel unter anderem mit der Weltpremiere des SCALA gewürdigt, den der Automobilhersteller im Dezember 2018 in Tel Aviv erstmals enthüllte.Besonders beliebt bei den Kunden in Israel sind Benziner und Hybridmodelle mit Automatikgetriebe. SKODA wird künftig entsprechende Fahrzeuge anbieten.Im Start-up-Hotspot Tel Aviv unterhalten das Prager SKODA AUTO DigiLab und der Importeur Champion Motors das SKODA AUTO DigiLab Israel als Joint Venture. Die Kreativwerkstatt baut Partnerschaften mit Start-ups eines bestimmten Reifegrades auf und hat sich als Teil des digitalen Ökosystems der Mittelmeermetropole etabliert. Technologien, die diesen Kooperationen entspringen, will SKODA AUTO für die Entwicklung unterschiedlichster digitaler Mobilitätsdienstleistungen nutzen. Darüber hinaus hält SKODA AUTO Anteile am israelischen Hightech-Unternehmen Anagog, das auf die Entwicklung und Anwendung von Künstlicher Intelligenz im Mobilitätskontext spezialisiert ist.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.SUPERB iV 1,4 l TSI DSG 115 kW (156 PS) / 85 kW (116 PS)kombiniert 1,5 l/100km, kombiniert 14,5 - 14,0 kWh/100km,CO2-Emissionen kombiniert 35 - 33 g/km, CO2-Effizienzklasse A+ Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/4419829