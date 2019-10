Letzte Woche hatte Nemetschek-Vorstandssprecher Patrik Heider überraschend seinen Rückzug zum Jahreswechsel angekündigt. Dabei dürfte sich Heider mit einem Rekordgewinn aus dem Unternehmen verabschieden, wie der Bausoftware-Konzern nun am Donnerstag mitteilte. Rekordjahr in Aussicht Demnach rechnet Nemetschek damit, dass sowohl Umsatz als auch operative Rendite in diesem Jahr am oberen Ende der bisherigen Prognose liegen. Die Erlöse werden wohl um knapp 20 Prozent auf 550 Millionen Euro anwachsen, ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...