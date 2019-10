New York (www.aktiencheck.de) - BAIC Motor-Aktienanalyse des Analysten Fei Fang von Goldman Sachs: Laut einer Aktienanalyse bringt Fei Fang, Analyst von Goldman Sachs, in Bezug auf die Aktien von BAIC Motor Corp. Ltd. (ISIN: CNE100001TJ4, WKN: A12GNY, Ticker-Symbol: 2B5, Hong Kong-Ticker Symbol: 1958.HK) weiterhin eine neutrale Haltung zum Ausdruck. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...