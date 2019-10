Handel in US-Werten und in japanischen Aktien ganz im Zeichen der Quartalszahlen - Airbus im Fokus - Gazprom stark gefragt - AB Inbev mit Kursrückgang Der Aktienmarkt in den USA hält sich auf Rekordniveau. Der S&P 500 erreichte in dieser Woche eine neue Bestmarke mit 3.053 Punkten und schloss am Mittwoch auch nur wenige Punkte darunter. Der Dow Jones tut sich schwerer. Auch wenn keine Rekorde erzielt werden, hält sich der Index immerhin über der Marke von 27.000 Punkten. "Momentan befinden wir uns ...

