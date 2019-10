Am Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung Euro wenig verändert 1,1152 US-Dollar. Gegenüber dem Franken notiert der Euro am späten Nachmittag mit 1,1008 nach 1,1011 Franken am Mittag etwas tiefer. Der Dollar notiert mit 0,9873 Franken kaum verändert.Der Eurokurs fand zum Dollar zwar keine klare Richtung, verteidigte ...

