Die Ölpreise sind am Donnerstag durch den Handelskonflikt zwischen den USA und China belastet worden. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 60,14 US-Dollar. Das waren 47 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,04 Dollar auf 54,02 Dollar.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte berichtet, dass es auf Seiten der Chinesen Zweifel an einem langfristigen Handelsabkommen mit den USA gebe. Die Agentur berief sich auf namentlich nicht genannte chinesische Quellen. Rohstoffexperte Giovanni Staunovo von der Großbank UBS sagte, dass die Bedenken die Ölpreise belastet hätten. In den vergangenen Monaten hatte der Handelskonflikt der beiden größten Volkswirtschaften der Welt die Ölpreise mehrfach belastet.

Am Morgen waren die Ölpreise noch gestiegen. An einer wichtigen Pipeline in Nordamerika, der Keystone-Pipeline, sind Berichten zufolge Probleme in Form eines Lecks aufgetreten. Die Leitung transportiert Rohöl von Kanada in die USA und dort zum großen Umschlagplatz für Erdöl in Cushing. Ein Teil der Pipeline musste zur Untersuchung vorläufig geschlossen werden./jsl/he

AXC0308 2019-10-31/17:52