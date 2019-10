Finanzminister Olaf Scholz will ab kommendem Jahr über Öko-Anleihen Geld für nachhaltige Investitionen bei den Bürgern einsammeln. "Das sind ganz normale Bundesanleihen mit garantiert nachhaltiger Anlage", kündigte Scholz in der "Süddeutschen Zeitung" (Feiertagausgabe) an. In den Verhandlungen zum Klimapaket der Bundesregierung habe er sich gegen die Idee gesperrt, Anleihen mit einem erhöhten Zinssatz auszugeben, da das ein schlechtes Geschäft für die Steuerzahler gewesen sei. "Was wir aber möglich machen, sind Umwelt-Bundesanleihen."

Die nun geplanten Anleihen sollen wie alle Bundesanleihen der marktüblichen Zinsbildung unterliegen, sagte der Finanzminister. Unterstützung bekam der Minister aus den Reihen der Koalition. Der Vize-Chef der SPD-Bundestagsfraktion, Achim Post, nannte den Vorschlag "ökologisch sinnvoll, aber auch finanzpolitisch vernünftig". Scholz gebe damit wichtige Impulse für nachhaltige Investitionen und einen grüneren Finanzmarkt. "Je mehr Kapital für nachhaltige Zwecke anstatt für spekulative Geschäfte genutzt wird, desto besser", sagte Post.

Auch Unionspolitiker signalisierten am Donnerstag grundsätzlich Zustimmung zu dem Plan. "Der Bund kann die hohe Nachfrage der Anleger nach nachhaltigen Investitionen durch die Ausgabe von Umwelt-Anleihen bedienen und damit seine Stellung als Benchmark-Emittent in Europa festigen", sagte der Haushaltsexperte der Unionsfraktion, Eckhardt Rehberg, der Deutschen Presse-Agentur.

Im Bundeshaushalt würden ohnehin immer höhere Beträge für klimafreundliche Projekte verwendet, etwa für die Stärkung der Bahn oder die Maßnahmen des Klimapakets. Über die Höhe des Ausgabevolumens und die Details der Umsetzung sei aber noch zu reden, sagte Rehberg, der auch Sprecher der CDU-Landesgruppen in der Unionsfraktion ist.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt zeigte sich für den Vorschlag ebenfalls aufgeschlossen. Klimaschutz brauche Milliardeninvestitionen, sagte Dobrindt der dpa. "Es ist deshalb der richtige Ansatz, Bürgerinvestitionen in den Klimaschutz zu ermöglichen." Anders als der Finanzminister plädierte Dobrindt aber dafür, die grünen Staatsanleihen durch garantierte Positivzinsen für die Anleger attraktiver zu machen. "Wir wollen Positivzinsen für Klimainvestitionen statt Negativzinsen zur Geldvernichtung", sagte Dobrindt.

Wer eine Anleihe kauft, bekommt einen bestimmten Zinssatz fest zugesagt. Mit seinen Staatsanleihen kann sich Deutschland seit Jahren billig Geld beschaffen. Bundesanleihen gelten als sicherer Hafen für Anleger und sind daher sehr gefragt. Investoren nahmen dafür zuletzt sogar Negativzinsen in Kauf. Unter Sparern zählten in Deutschland Bundesschatzbriefe zu den beliebtesten Anlagen. Doch Ende 2012 wurde der direkte Verkauf an Privatanleger eingestellt. Die Idee, nun für den Klimaschutz privates Geld über Anleihen zu mobilisieren, ist nicht neu in der Bundesregierung.

Die CSU hatte schon vor Wochen eine staatliche Anleihe mit zwei Prozent Zinsen vorgeschlagen. Die SPD hatte sich für einen Öko-Schatzbrief als Anlagemöglichkeit für Bürger ausgesprochen. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) stellte daraufhin Pläne für eine "Bürger-Stiftung Klimaschutz" vor, die, ausgestattet mit einem staatlichen Startkapital, Zehn-Jahres-Anleihen zu einem Zinssatz von zwei Prozent ausgeben sollte. Im Klimapaket, das die Bundesregierung kurz darauf verabschiedete, war davon allerdings keine Rede gewesen./shy/DP/fba

