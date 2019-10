Werttransporteur Loomis expandiert, Daimler ist operativ stark, der Danone-Schock war übertrieben und Fonds auf britische Aktien haben was zu bieten. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp 1: Loomis - Bares ist Wahres

Während hierzulande an Geschäften und Restaurants oft der Hinweis "Keine Kartenzahlung" zu finden ist, steht dort in Schweden "No Cash". In dem skandinavischen Land werden inzwischen 85 Prozent der Zahlungen elektronisch abgewickelt. Ein gesetzliche Annahmepflicht für Bargeld gibt es für Unternehmen nicht. In Schweden hat sich die Nachfrage nach Münzen und Noten in den vergangenen zehn Jahren halbiert, ebenso die Anzahl von Bankfilialen, die noch Bargeld-Service bieten.

Ausgerechnet in dem Land, das der bargeldlosen Gesellschaft am nächsten kommt, sitzt mit Loomis eines der weltweit führenden Werttransportunternehmen. Die Loomis-Aktie stieg unlängst auf ein Rekordhoch. Das ist kein Widerspruch. Zwar sinkt der Anteil von Barzahlungen weltweit, doch das absolute Volumen steigt weiter. Gründe: Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum sowie mehr Transaktionen pro Person. Der weltweite Markt für Bargeldlogistik werde sich bis 2023 von aktuell gut 19 Milliarden Dollar auf 24,5 Milliarden Dollar ausweiten, schätzt das US-Researchhaus Freedonia. Loomis ist mit einem Marktanteil von zwölf Prozent hinter Brinks (18 Prozent) die weltweite Nummer zwei vor Prosegur Cash (zehn Prozent). Weil der Markt zudem noch sehr fragmentiert ist - knapp die Hälfte des Volumens teilen sich mehr als 500 kleinere Dienstleister -, bieten sich Loomis auch über Zukäufe Chancen auf Wachstum und Marktanteilsgewinne. Das haben die Schweden unlängst in Deutschland bewiesen. Nach dem Erwerb der Werttransportsparte von Kötter 2018 kaufte Loomis Anfang dieses Jahres Ziemann.

Aktientipp 2: Legrand - Zum Glück immer noch an der Börse

Das Unternehmen blickt auf eine lange Geschichte zurück. Gegründet wurde Legrand 1860 in Limoges in Mittelfrankreich. In den Anfängen wurden Porzellanteile, zum Beispiel Isolatoren, produziert. Von 1949 an konzentrierte sich das Unternehmen auf die Produktion von Elektroinstallationsmaterial.

Heute ist Legrand Weltmarktführer bei Schalterprogrammen und Systemen zur Kabelverlegung. Die Franzosen sind in mehr als 70 Ländern mit Niederlassungen vertreten und beschäftigen 30 000 Mitarbeiter. Zum Produktprogramm gehören aber nicht nur einfache Schalter und Steckdosen, sondern die gesamte Bandbreite im Bereich der Hausautomation. Die Franzosen machen damit Häuser und Bürogebäude smarter und intelligenter und sorgen so beispielsweise für mehr Energieeffizienz und Sicherheit. Einen Zukunftsmarkt bedient Legrand damit. Das wird Anlegern inzwischen klar. 2018 verlor die Aktie wegen wachsender Konjunktursorgen noch stark. Obwohl die Sorgen nicht verschwunden sind, hat sie die Verluste inzwischen komplett aufgeholt. Der Kurs kletterte gar auf Rekordniveau - ein charttechnisches Kaufsignal.

Fast hätten Anleger die Aktie heute nicht mehr kaufen können. Anfang 2001 wurde Legrand durch den Konkurrenten Schneider Electric übernommen. Die europäischen Wettbewerbsbehörden zwangen Schneider aber wieder zum Verkauf. Legrand ging an die Private-Equity-Investoren KKR und Wendel. Diese brachten Legrand 2006 wieder an die Börse Paris. Dort gehört das Unternehmen seit 2011 dem Leitindex CAC 40 an.

Aktientipp 3: Daimler - Operativ stark

Eine der wichtigsten Infos für Anleger im jüngsten Quartalsbericht von Daimler ist die Zahl der verkauften Fahrzeuge. Sie erreichte in den ersten neun Monaten dieses Jahres 2,43 Millionen Stück. Das liegt marginal über Vorjahresniveau und ist neuer Rekord. Beim Umsatz kann Daimler sogar um vier Prozent zulegen. Offensichtlich hat Daimler kein Problem damit, Autos zu verkaufen und gute Preise zu erzielen.

Das Kernproblem von Daimler liegt woanders. Das zeigte sich im zweiten Quartal. Da geriet Daimler mit minus 1,2 Milliarden Euro in die roten Zahlen. Grund war aber nicht eine operative Schwäche, sondern eine Rückstellung von mehr als zwei Milliarden Euro. Daimler sorgt vor für Strafzahlungen im Zuge des Abgasskandals. Lässt man diese Vorsorgemaßname außen vor, verdient Daimler seit zwei Jahren im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...