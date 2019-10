Vor einer Woche habe ich Ihnen Calibre Mining (WKN: A2N8JP) erneut vorgestellt. Seitdem konnte die Aktie +27% zulegen - davon alleine heute +10% nach Top-Nachrichten. Nach der Übernahme des gesamten Minenportfolios in Nicaragua vom milliardenschweren Goldkonzern B2Gold (WKN: A0M889), der jetzt größter Aktionär bei Calibre wurde, kennt der Kurs dieser Aktie nur noch den Weg nach oben.

Nicht umsonst habe ich bereits im Januar 2019 Calibre Mining als meine Goldaktie 2019 vorgestellt. Bisher hat das Unternehmen auf ganzer Linie geliefert: Nach erfolgreicher Strukturierung wurden über 100 Mio. CA$ frisches Kapital eingesammelt. Dieses wurde wie angekündigt in profitable Minen investiert, so dass Calibre Mining jetzt Goldproduzent ist. Doch ich halte die Aktie immer noch für günstig - denn Calibre steht erst am Anfang einer möglicherweise gewaltigen Erfolgsstory.

Nicht umsonst hat sich der erfolgreiche Minenkonzern B2Gold die Übernahme seiner Minenprojekte teilweise in Calibre-Aktien bezahlten lassen. Mit 31% ist B2Gold nun einer der größten Aktionäre von Calibre Mining. Dafür kann es nur einen Grund geben: Auch B2Gold sieht gewaltiges Wertsteigerungspotenzial für die Aktie!

Produktion von Null auf 150.000 Unzen jährlich

Calibre Mining zeigt bereits jetzt wie das gehen kann: Mit Übernahme von zwei produzierenden Minen stellt sich Calibre Mining völlig neu auf und kann sich mit einer Jahresproduktion von voraussichtlich 150.000 bis 160.000 Unzen Gold in der Riege der Junior Goldproduzenten etablieren. Die erste Guidance des noch jungen Goldproduzenten zeigt dabei schon deutliche Verbesserungen bei der Produktion gegenüber der bisherigen Produktion unter B2Gold.

Für Aktionäre besonders angenehm: Diese Übernahme konnte das Management noch vor dem großen Goldpreisanstieg abschließen, den ich für die nächsten Monate und Jahre erwarte.

Das Schönste daran ist, dass der Aktienkurs bisher noch kaum auf die Nachricht reagiert hat:

Der Aktienkurs von Calibre Mining konnte seit meiner Erstvorstellung schon +75% steigen. Doch jetzt beginnt die Story erst richtig, mit dem Übergang von der Explorations- in die Produktionsphase und Sie können jetzt voraussichtlich sehr schnelle Gewinne erwarten.

Damit Calibre Mining die Übernahme in trockene Tücher bringen konnte, wurden für 100 Mio. CA$ zum Kurs von 0,60 CA$ frische Aktien ausgegeben. Doch die Bewertung der Aktie bleibt ein Schnäppchen.

In der verlinkten Präsentation sehen Sie die günstige Bewertung dieser Aktie, die jetzt bis zu +300% Kurspotenzial bestizt, nur um mit den Vergleichswerten des Sektors ...

Den vollständigen Artikel lesen ...