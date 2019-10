Jetzt das Buch "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt" bestellen! (JK-Trading.com) - Der DAX sah einen Tag nach der FED-Leitzinsentscheidung am Mittwoch einiges an Volatilität - durch erneut aufkeimende Sorgen im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Hiernach äußerte sich nach verhältnismäßig unspektakulärer Eröffnungsphase China in Bezug auf die anhaltenden Verhandlungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...