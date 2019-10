Einführung einer neuen Plattform für Händlerservices mit Unterstützung von RBS, Mastercard, Motive Partners und EFM Asset Management; Gesamtfinanzierung beläuft sich bislang auf 60 Millionen Pfund

Pollinate, das Unternehmen zur Unterstützung von Tyl by NatWest, hat im Rahmen einer Wachstumskapitalinvestitionsrunde eines Konsortiums globaler Branchenführer seine Tätigkeit aufgenommen. Mastercard, Motive Partners und EFM Asset Management (EFM) werden sich neben RBS als Investoren und Partner am Unternehmen Pollinate beteiligen, das bislang Finanzmittel in Höhe von insgesamt 60 Millionen Pfund eingeworben hat.

In den letzten zehn Jahren wurden Filialbanken von disruptiven Zahlungsunternehmen aufgrund ihrer Beziehungen zum Handel vor Herausforderungen gestellt. Pollinate erfindet das Merchant Acquiring (Zahlungseingangsbearbeitung für Händler) für Banken neu und ermöglicht es ihnen, diesen Disruptoren wirksam Konkurrenz zu bieten. Bei der Technologie Pollinate handelt es sich um eine innovative, cloudbasierte Plattform, die die gewachsenen Zahlungssysteme einer Bank umschließt. Die Plattform dient der digitalen Abwicklung von Dingen wie Onboarding, Portalen und Kundenbindungsprogrammen für Händler und Verbraucher, ohne dass kostspielige und lästige Plattformmigrationen erforderlich sind. So können Händler ihre Unternehmen mithilfe von digitalen Werkzeugen und Datenintegrationen effektiver führen, ihre Unternehmen durch die Verbindung zu ihren Kunden ausbauen und sich lokal für ihre Communities engagieren. Banken können mithilfe der Pollinate-Plattform ihre Kunden besser verstehen und auf sie eingehen und zudem stärkere Beziehungen zu ihren Händlern und Verbrauchern aufbauen.

Die erste Implementierung der 2017 konzipierten Plattform erfolgte im Frühjahr 2019 mit der Einführung des Geschäftsbereichs für Händlerservices, Tyl by NatWest, in Großbritannien. Zudem steht Pollinate derzeit in fortgeschrittenen Gesprächen mit anderen führenden Filialbanken in der ganzen Welt.

Alison Rose, Deputy CEO von NatWest Holdings und CEO von Commercial Private Banking bei RBS, kommentierte die Ankündigung mit den Worten: "Ich freue mich sehr, die Gründung eines weltweiten Unternehmens für Händlerservices mit Mastercard, Motive Partners und EFM Asset Management bekanntzugeben. Die Partnerschaft mit diesen Qualitätsunternehmen, in die wir alle unsere einzigartigen Fachkenntnisse und Fähigkeiten einbringen, ermöglicht ein echtes internationales Angebot, von dem nicht nur unsere Kunden, sondern auch der Merchant-Acquiring-Bereich allgemein profitiert. Wir engagieren uns für die kontinuierliche Verbesserung der Produkte und Möglichkeiten, die wir unseren Kunden bieten, und die Gründung von Pollinate ist ein innovativer und erfolgreicher Ansatz für die Zusammenarbeit mit Partnern, um dies zu erreichen."

Jeff Emmanuel, Chief Investment Officer und Gründer von EFM, ergänzte: "Vor dem Hintergrund, dass Technologieunternehmen auf der ganzen Welt die Erbringung von Finanzdienstleistungen neu gestalten, haben eine Reihe von Wegbereitern der Fintech-Branche die Möglichkeit erkannt, technologische Innovationen, den Vertriebsbereich und Markenwert der größten Finanzinstitute zu verknüpfen. Unser disruptiver Finanztechnologiefonds widmet sich der Wahrnehmung von Chancen durch Investitionen in dynamische Unternehmen, die ihre Kompetenzen nutzen, um bessere Kundenergebnisse zu erzielen. Pollinate bietet Banken durch die Kombination von maschinellem Lernen mit einem einzigartigen Ökosystem von Datenbeständen ein spannendes neues Dienstleistungsangebot für ihre Kunden. Wir sehen der Unterstützung dieses tollen Teams mit Spannung entgegen und freuen wir uns darauf, durch unsere Mitarbeit im Vorstand unser Netzwerk und unsere Erfahrung vor Ort zur Maximierung von Chancen zu nutzen."

Pollinate wird von einem Führungskräfteteam aus den Bereichen Zahlungsverkehr, Technologie und Kundenbindung geleitet. Dazu zählen Al Lukies CBE, Jonathan Hughes, Fiona Roach Canning, Tim Joslyn, David Beresford und Anna Moore.

Al Lukies, CEO und Mitbegründer von Pollinate, sagte: "Filialbanken auf der ganzen Welt stehen vor den gleichen Problemen, aber sie sind nach wie vor die einzigen in der Zahlungskette, die eine direkte Verbindung zu Händlern und Verbrauchern nutzen können. Sie sind daher am besten in der Lage, KMU bei der Abwicklung von Transaktionen sowie deren Bilanzen zu unterstützen, ihr Geschäft auszubauen und so einen positiven Kreislauf zwischen Bank, Händlern und Verbrauchern zu schaffen. Unseren Erfahrungen zufolge erwarten die Verbraucher zunehmend einen persönlicheren Service von den Unternehmen, mit denen sie interagieren, unabhängig von ihrer Größe. Im Kern geht es bei Pollinate also um Beziehungen und Wachstum durch Verbindung unsere Plattform ermöglicht die Stärkung von Beziehungen durch fantastische digitale Erlebnisse sowie Analysen und Integrationen im Bereich der Datenverarbeitung in Echtzeit."

"Technologie erleichtert unseren Alltag und macht Dinge leichter zugänglich. Für Inhaber kleiner Unternehmen ist eine Trennung von Potenzial und Leistung wichtig. Deshalb beteiligen wir uns an Pollinate", so Ajay Banga, President und CEO von Mastercard. "Jeder Partner bringt sein Know-how, seine Erkenntnisse und Technologie ein, um den Banken echte, greifbare Lösungen anzubieten, die es Geschäftsinhabern ermöglichen, das optimale Kundenerlebnis zu bieten."

Pollinate arbeitet mit Spitzenmarken des gesamten Zahlungs- und Technologieökosystems zusammen. Weltweit über die Azure-Cloud verfügbar, nutzt die Pollinate-Plattform das Optimum der Big-Data- und verteilten KI-Plattformen von Microsoft sowie Gefahrenerkennungs- und Authentifizierungsservices, um Banken und ihren Kunden an jedem Ort Zugang zu überzeugenden, intuitiven Diensten zu verschaffen. Weitere weltweite Partner von Pollinate wie Mastercard, Endava, Motive Partners und EFM sorgen dafür, dass die Kunden von Pollinate aus dem Bankensektor unabhängig von ihrem Sitz direkt mit den innovativsten und disruptivsten Unternehmen der Welt in Wettbewerb treten können.

"Unser Partner, die Royal Bank of Scotland, verfügt über einzigartige Erfahrungen im Bereich Händlerservices und ist perfekt aufgestellt, um die Pollinate-Plattform bei kleinen Unternehmen im gesamten Vereinigten Königreich zu implementieren. Wir sind froh über unsere Rolle neben einer so angesehenen Investorengruppe und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Managementteam von Pollinate und unserem internationalen Ökosystem, um einen Mehrwert für unsere Partner und letztlich für KMU und Verbraucher zu schaffen", so Rob Heyvaert, Managing Partner bei Motive Partners.

