Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky wird mit seinem Konsortium EPGC der größte Einzelaktionär von Metro . Der Anteil von EPGC an Metro sei von zuletzt 17,52 Prozent auf jetzt 29,99 Prozent gestiegen, weil die Holding eine Option ausgeübt habe, ein Aktienpaket von der Haniel-Familie zu kaufen, teilte EPGC am Donnerstagabend in Grünwald mit. EPGC habe die Option, weitere Aktien von Haniel zu kaufen.

Die Metro-Stammaktie notierte auf der Handelsplattform Tradegate bei 14,99 Euro und damit 2,7 Prozent höher als im Vergleich zum Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft.

Kretinsky und sein slowakischer Partner Patrik Tkac hatten den Metro-Aktionären im Sommer über die EPGC-Holding ein Übernahmeangebot gemacht, die Mindestannahmeschwelle aber verfehlt. Kretinsky hatte 16 Euro pro Stamm- und 13,80 Euro pro Vorzugsaktie geboten. Jetzt liegt der Kurs deutlich darunter. Haniel hatte sich schon bereit erklärt, die familieneigenen Aktien auch für weniger Geld zu verkaufen./fba/he

ISIN DE000BFB0019

AXC0328 2019-10-31/19:07