Tokio (awp) - Die japanische Roche-Tochtergesellschaft Chugai hat in Taiwan von der dortigen Gesundheitsbehörde an 22. Oktober die Zulassung für die subkutane Anwendung von Hemlibra zur Behandlung der Bluterkrankheit Hämophilie A erhalten. Die entsprechende Zulasssung in Europa hatte Roche bereits im Februar 2018 erhalten ...

