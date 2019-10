Am heutigen Donnerstag, dem 31. Oktober 2019, hat die Kölner DocCheck (WKN: A1A6WE) ihre vorläufigen Neunmonatszahlen veröffentlicht. Die entsprechende Ad hoc-Meldung zeigt, wie kurz Unternehmen solche Nachrichten halten können, wenn sie denn nur wollen. Denn, kein Witz, die ganze Ad hoc-Meldung besteht aus nur vier Sätzen in ganzen fünf Zeilen. Umso einfacher ist es für uns natürlich das vorgelegte Zahlenwerk zu bewerten.

Laut der Ad hoc-Meldung hat DocCheck in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2019 einen Umsatz von 23,3 Mio. Euro (nach 20,4 Mio. Euro im vergleichbaren Vorjahreszeitraum, also +14,2%) sowie einen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 3,4 Mio. Euro (nach 2,1 Mio. Euro im Vorjahr, also +61,9%) erzielt. Der Bestand an liquiden Mitteln verbesserte sich daher um 1,5 Mio. Euro, von 6,1 Mio. auf zuletzt 7,6 Mio. Euro. Eine Prognose für den Gewinn je Aktie im laufenden Geschäftsjahr 2019e möchte das Management jedoch noch nicht abgeben.

