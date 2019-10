SJB FondsEcho. Capital Group New Perspective Fund. Millennials. Konsumfreudig. Die Generation der Millennials, also die Gruppe der zwischen 1981 und 1996 Geborenen, verändert durch ihre Konsumgewohnheiten den Markt. Die Millennials bilden eine heterogene Gruppe, die schon allein durch ihre Größe besticht: Mit 1,8 Milliarden sind sie so zahlreich wie die Bevölkerung Chinas, der USA und Japans zusammen. Die Konsequenzen für die Zukunft des Einzelhandels, egal ob er stationär oder online betrieben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...