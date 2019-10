Schon 100 Partner beteiligen sich an Visa Ready for Transit, um Kunden von Transportunternehmen eine schnelle, einfache und sichere Zahlungsoption anzubieten

Visa Inc. (NYSE: V) gab heute bekannt, dass bereits 100 Partner am globalen Verkehrspartnerprogramm Visa Ready for Transit teilnehmen und Verkehrsbetrieben Zugang zu einem umfassenden Bestand an technischen Lösungen und Fachkompetenz gewähren mit dem Ziel, Fahrgästen die Fortbewegung zu vereinfachen.

Überall erkennen Verkehrsbetriebe die Vorteile des kontaktlosen Bezahlens an Drehkreuzen und in Bussen. Durch die Nutzung von Verkehrsmitteln durch Auflegen einer kontaktlosen Karte oder eines Cyberwallets sparen Fahrgäste wertvolle Zeit, weil sie nicht vorab Fahrkarten kaufen, einen speziellen Fahrausweis besitzen oder anstehen müssen, um ihre Guthabenkarte aufzuladen. Allein im letzten Jahr unterstützte Visa den Start 60 neuer Verkehrsprojekte. Die derzeit laufenden Projekte werden sehr gut angenommen, was durch eine 40-prozentige Steigerung von kontaktlosen Verkehrstransaktionen dokumentiert wird.

"Fahrgäste überall auf der Welt freuen sich über die Schnelligkeit, Sicherheit und Bequemlichkeit des Reisens mit kontaktlosen Zahlungsoptionen. Die Verkehrsbetriebe haben dies erkannt. Mit nahezu 180 derzeit laufenden Projekten hat Visa sich auf die Fahnen geschrieben, allen Fahrgästen optimierte Abläufe und besseres Reisen zu ermöglichen", sagte Nick Mackie, Global Head of Urban Mobility bei Visa. "Wir fühlen uns bestätigt durch das anhaltende Wachstum von Visa Ready for Transit als Schlüssel zur Beschleunigung der Einführung kontaktloser Verkehrslösungen, indem wir Verkehrsbetrieben Zugang zu Visa zertifizierten Lösungen bieten und den Partnern helfen, ihre Investitionen zu maximieren."

Durch die Auswahl eines Technologieanbieters oder -beraters zur Unterstützung eines Projekts im Rahmen des Visa Verkehrspartnerprogramms können Verkehrsbetriebe den Prozess der Auswahl des richtigen Partners mit den erforderlichen Kompetenzen vereinfachen, Tests und Implementierung straffen und den Zeitraum bis zur Einführung verkürzen. Verkehrsbetriebe könne Projekte in dem Wissen voranbringen, dass die von ihnen präferierte Visa Ready zertifizierte Lösung die hohen Visa Sicherheitsstandards erfüllt.

Kontaktlose Verkehrslösungen haben gezeigt, dass sie den Vorgang der Bezahlung des Fahrpreises beschleunigen, operative Kosten reduzieren und gleichzeitig die Zahl der Fahrgäste durch besseren Kundenservice erhöhen können1. Das Visa Ready for Transit Programm bietet Verkehrsbetrieben Zugriff auf weltweit 100 Partner mit marktführenden Lösungen und Fähigkeiten, die zentrale Aspekte von Tarifsystemen der nächsten Generation beherrschen, wie zum Beispiel Ticketverkauf und Fahrpreismanagement sowie die administrative Steuerung. Über die Technologieanbieter hinaus umfasst das Visa Partnerprogramm führende Beratungsunternehmen, die Verkehrsbetrieben die Nutzung ihrer technischen Dokumentation und Expertise bei der Planung und Umsetzung von auf diesen Netzwerken basierenden Lösungen ermöglichen.

"Die MTA ist bestrebt, die Beförderungsdienstleistung für ihre Fahrgäste schneller und bequemer zu gestalten. Die Bezahlung mit kontaktlosen Karten und Cyberwallets macht es den Fahrgästen nicht nur einfacher, ihre Ziele zu erreichen, sondern bietet auch Flexibilität und die Möglichkeit, ihre bevorzugte Zahlungsweise zu nutzen", erklärte Al Putre, OMNY Program Executive bei MTA. "Seit dem Start von OMNY, dem neuen kontaktlosen MTA-Bezahlsystem, haben wir überwiegend positive Rückmeldungen von den Fahrgästen bekommen, was auch durch nahezu drei Millionen kontaktlose Zahlungen seit dem Start am 31. Mai verdeutlicht wird. Die Zusammenarbeit mit Partnern, die über die technische Kompetenz und entscheidende Fähigkeiten zur Umsetzung dieser Anforderungen verfügen, war maßgebend für den anhaltenden Erfolg dieses Projekts."

Konsumenten weltweit entscheiden sich weiterhin für die kontaktlose Zahlung als bevorzugte Zahlweise, wobei über 50 der persönlichen Transaktionen außerhalb der USA kontaktlos abgewickelt werden. Über 100 Millionen kontaktlose Visa Karten wurden bisher in den USA ausgegeben. Bis 2020 soll diese Zahl auf 300 Millionen anwachsen.

"Als internationales Reiseziel mit einer Bevölkerung von knapp einer halben Million Menschen muss die Stadt Edinburgh die Transportbedürfnisse von Bewohnern und Besuchern in einem verdichteten Umfeld bewältigen. Wir wurden regelrecht überwältigt von der Reaktion unserer Kunden seit dem Start der kontaktlosen Zahlungsoptionen in allen über 600 Stadtbussen und haben schon nach zwei Monaten Betrieb den zweimillionsten kontaktlosen Bezahlvorgang verarbeitet", sagte Stevie Chambers, Commercial Projects Manager bei Lothian. "Der größte Vorteil für die Kunden besteht darin, dass sie im Gegensatz zum herkömmlichen Fahrkartenverkauf kaum oder überhaupt nichts über Fahrpreise und Verkehrsnetz wissen müssen. Sie erhalten automatisch den besten Fahrpreis für die in Anspruch genommenen Beförderungsleistungen. Aus Sicht eines Verkehrsdienstleisters muss kontaktloses Bezahlen Teil der Ticketverkaufsstrategie sein, falls es das nicht schon ist."

Visa Ready for Transit hilft den teilnehmenden Unternehmen, ihre Chancen wahrzunehmen. Immer mehr Städte weltweit möchten neue Zahlungsoptionen anbieten, die die wachsenden Bedürfnisse und Erwartungen der Konsumenten berücksichtigen. Visa Partner können ihre Investitionen in neue Lösungen und Fähigkeiten durch Zertifizierung und Prüfung gemäß der globalen Visa Bestimmungen maximieren. Visa Ready zertifizierte Lösungen funktionieren auf der ganzen Welt, unabhängig davon, ob der Fahrgast einen Bus in Sao Paulo, Singapur oder Sydney nutzt.

Neue Visa Ready Partner werden Teil einer Gruppe von Partnern, die bereits jetzt von den wachsenden Möglichkeiten zur Verbesserung des Fahrgasterlebnisses profitiert:

"Wir engagieren uns mit ganzer Kraft dafür, Verkehrsbehörden und -betriebe weltweit in die Lage zu versetzen, die täglichen Abläufe von Fahrgästen durch innovative Zahlungs- und Informationstechnologien zu verbessern. Da immer mehr Städte weltweit die Bezahlvorgänge der Kunden für ihre Mobilitätsangebote vereinfachen möchten, können wir stolz auf Unternehmen wie Visa verweisen, die auf die sich ständig entwickelnden Bedürfnisse moderner Reisender mit Zahlungstechnologien der nächsten Generation antworten." Boris Karsch, Vice President of Strategy bei Cubic Transportation Systems.

"Die Beteiligung am Visa Verkehrspartnerprogramm hat Vix die Chance eröffnet, die intuitiven und reibungslosen Bezahlabläufe für Transportdienstleistungen bereitzustellen, die die Kunden verlangen, während die Verkehrsbetriebe innovative Ticketlösungen anbieten und ihre Dienstleistungen besser überwachen können. Teil des Visa Programms zu sein, hat dazu beigetragen, die Einführung kontaktloser EMV-Zahlungsoptionen unserer Betriebe weltweit zu beschleunigen, was sowohl operative Vorteile und Kosteneinsparungen bringt als auch viele wertvolle Servicedaten generiert, um Betrieben die Digitalisierung ihrer Dienstleistungen zu erleichtern." Adrian Kelly, Chief Product Officer bei Vix Technology

"Die Beförderung von Menschen mittels öffentlicher Verkehrsmittel wird weiter zunehmen, da Zeit wertvoller wird und der Fokus auf den Klimaschutz künftigen Generationen in Fleisch und Blut übergehen wird. Die Fähigkeit der Menschen, auf öffentliche Transportdienstleistungen zuzugreifen, wird nicht nur durch Fahrscheininnovationen befeuert, sondern durch Bezahllösungen, die Angebot und Nachfrage solcher Dienstleistungen mit den Bedürfnissen und Wünschen der Konsumenten in Einklang bringen. Worldline und Visa haben bei vielen Projekten zusammengearbeitet, um neue Formen digitaler Bezahlvorgänge einzuführen, was inhärente Vorteile wie höhere Einkünfte, weniger Betrugsfälle und vor allem die einfachere Nutzung für Reisende nach sich zieht. Wir erwarten, dass die kontinuierliche Geschwindigkeit des Wandels in dieser Branche zunehmen und Produktentwicklungen generieren wird, die das Potenzial globaler Zahlungssysteme im Transportwesen ebenso maximieren werden, wie dies im Einzelhandel der Fall war." - James Bain, Global Director Transport bei Worldline

Sind Sie ein Betreiber öffentlicher Verkehrsmittel und möchten Sie mehr über die Visa Ready for Transit Partner wissen, besuchen Sie uns gerne hier.

Sind Sie ein Hardware- oder Softwareunternehmen oder Consultant im Verkehrswesen und möchten Sie Visa Ready for Transit Partner werden oder sind Sie bereits Teil des Programms und möchten Ihre Lösung durch Visa zertifizieren lassen, erfahren Sie hier mehr darüber.

Über Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V) ist der weltweite Marktführer im digitalen Zahlungsverkehr. Unser Ziel ist, die Welt durch das innovativste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden und so Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Erfolg zu verhelfen. Unser fortschrittliches Transaktionsverarbeitungsnetzwerk VisaNet gewährleistet sicheres und zuverlässiges Bezahlen rund um die Welt und bietet Kapazitäten zur Verarbeitung von mehr als 65.000 Transaktionsmeldungen pro Sekunde. Die unermüdliche Innovationsorientierung des Unternehmens ist ein Katalysator für das rasante Wachstum des digitalen Handels auf jedem Gerät, für jeden, überall. So wie sich die Welt zunehmend von analog zu digital entwickelt, setzt Visa seine Marke, seine Produkte, Mitarbeiter sowie sein Netzwerk und seine breite Präsenz dafür ein, die Zukunft des Handels neu zu gestalten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Über Visa, visa.com/blog und @VisaNews

1 Transport for London, Commissioner's Report, Februar 2016: http://content.tfl.gov.uk/board-160203-item05-commissioners-report-v2.pdf

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191031005959/de/

Contacts:

Elizabeth Gunn

elizabeth.gunn@visa.com