Eine Umfrage zur Industrie in China sorgt für gute Stimmung an den heimischen Aktienmärkten. Japan orientiert sich an den Vorgaben aus den USA. Der Nikkei fällt.

Ermutigende Konjunkturdaten aus China haben am Freitag den Börsen in Asien Auftrieb gegeben. Die Stimmung wurde aufgehellt durch eine Umfrage unter privaten Firmen in der Volksrepublik. Sie zeigt, dass die dortige Industrie so schnell wächst wie seit mehr als zwei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...