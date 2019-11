Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

STEUERVERGÜNSTIGUNGEN - Steuervergünstigungen im Umfang von 1,8 Milliarden Euro können laut Analyse eines Forscherteams im Auftrag des Bundesfinanzministeriums abgeschafft werden. Diese betreffen vor allem Befreiung von der Energie- und Stromsteuer. Aber es gibt auch als gut eingestufte Steuersubventionen aus diesem Sektor. (Börsen-Zeitung S. 6)

BAFIN - Mit jeder Insolvenz am grauen Kapitalmarkt steht die Bafin stärker unter Beschuss. Der Eindruck eines zögerlichen Handelns entsteht auch, weil die Behörde sich oft in Schweigen hüllt. (Börsen-Zeitung S. 8)

BAHNHÖFE - Die große Koalition will im nächsten Jahr 30 Millionen Euro für die Sanierung von Bahnhöfen zur Verfügung stellen. "Die Koalition will das 1.000-Bahnhöfe-Programm zu Modernisierung vor allem kleinerer Bahnhöfe weiterentwickeln", sagte der zuständige Vizechef der Unions-Bundestagsfraktion, Ulrich Lange (CSU), den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Dafür wollen wir zusätzlich 10 Millionen Euro bereitstellen und die Programme langfristig ausfinanzieren." (Funke Mediengruppe)

MITTELSTAND - International wurde der Mittelstand seit Jahrzehnten gepriesen, als Garant für Stabilität und Arbeitsplätze. Ausgerechnet internationale Organisationen setzen die kleinen und mittleren Unternehmen, von denen Deutschland so viele und so starke hat wie kein anderes Land in Europa, nun allerdings unter Druck. So brandmarkt der Interessenverband Die Familienunternehmer das jüngst beschlossene Anleihekaufprogramm der EZB als "üble Wettbewerbsverzerrung zugunsten der Konzerne". "Der weitere Ankauf der EZB von Unternehmensanleihen von großen Industriekonglomeraten gefährdet den deutschen und europäischen Mittelstand", sagte Verbandspräsident Reinhold von Eben-Worlée. (Welt S. 1)

