Der Handelskonflikt zwischen den USA und China schwelt weiterhin. An neuen Impulsen für die Börse fehlt es.

Wann flaut der Handelskrieg zwischen den USA und China endlich ab? Diese für die Weltwirtschaft entscheidende Frage soll laut US-Präsident Donald Trump bald beantwortet sein. Er werde die Teileinigung mit Chinas Staatschef Xi unterschreiben, versprach Trump auf Twitter. Gesucht werde nur ein Ort für die Zeremonie, nachdem Santiago de Chile wegen der dortigen Unruhen ausgefallen sei.

Allein - die Aktienmärkte glaubten Trump diese Aussage am Donnerstag nicht. Eine Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg säte zusätzlich Zweifel daran, dass die chinesische Seite zu einem Deal bereit ist. Folglich schlossen die Börsen in Europa (hier zum Dax-Bericht) und den USA (hier zum Wall-Street-Bericht) im Minus.

Mit neuen Impulsen ist am Freitag zunächst nicht zu rechnen, zumal in Teilen der Bundesrepublik der 1. November mit Allerheiligen ein Feiertag ist.

An der Frankfurter Börse wird aber gehandelt, wenn auch erfahrungsgemäß mit geringerem Volumen. Vorbörslich notiert der Dax auf außerbörslichen Handelsplattformen kaum verändert.

Quartalsbilanzen kommen aus Deutschland an diesem Freitag nicht. Dagegen berichten in den USA der Ölriese Exxon Mobil, in China der Internetkonzern Alibaba und in Dänemark die Danske Bank über ihre Geschäfte.

1 - Vorgabe aus den USA

Wieder aufkeimende Zweifel an einer Entspannung im chinesisch-amerikanischen Zollstreit haben am Donnerstag Anleger von Engagements an der Wall Street abgehalten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,5 Prozent tiefer auf 27.046 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,1 Prozent auf 8292 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P 500 büßte 0,3 Prozent auf 3037 Punkte ein.

Laut einem Bericht der Agentur Bloomberg äußerten chinesische Regierungsvertreter Zweifel, dass mit den USA unter Präsident Donald Trump ein langfristiges Handelsabkommen geschlossen werden kann. "Diese Schlagzeile veranlasst einige Anleger dazu, Gewinne mitzunehmen", sagte Peter Cardillo, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Spartan.

Trump twitterte unterdessen, das geplante Teil-Abkommen mit China werde bald unterzeichnet. Nach dem abgesagten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...