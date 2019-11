Der Aussie bewegte sich zuletzt in der Nähe der Tagestiefs, nachdem er zuvo ein neues Monatshoch erreicht hatte - Die nächste Unterstützung liegt bei 0,6870 Dollar - AUD/USD Tageschart Übergeordnet befindet sich der Aussie noch immer in einem intakten Abwärtstrend unter der 200-Tage-Linie. An diesem Donnerstag erreichte der Aussie ein neues Oktoberhoch ...

