The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.11.2019Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.11.2019TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A12G84 ERSTE GP BNK 13-19 1207 BD00 BON EUR NCA XFRA AU3CB0222024 BK OF QUEENSL. 2019 BD00 BON AUD NCA XFRA AU3FN0025342 TORONTO-DOM. BK 2019 FLR BD00 BON AUD NCA XFRA CH0027333241 R.A.T.P. 06-19 MTN BD00 BON CHF NCA XFRA DE000BLB2KB4 BAY.LDSBK.IS. BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1H0K6 DZ BANK IS.E.7349 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1HLF4 DZ BANK IS.15039VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4H78 LB.HESS.-THR.IS.05A/2013 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4H94 LB.HESS.THR.CARRARA05B/13 BD00 BON EUR NCA XFRA XS1317296421 CARNIVAL 15/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4KP4 LB.HESS.-THR.IS.11B/2013 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH5WF4 HCOB DLZS3 15/19 BD01 BON USD NCA V99A XFRA FR0010817452 ORANO 09-19 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS1082661635 WESTPAC BKG 14/19 MTN BD01 BON AUD NCA XFRA AU3FN0025235 BK OF QUEENSL. 2019 FLR BD02 BON AUD NCA SWNA XFRA US844741BA51 SOUTHW. AIRL. 14/19 BD02 BON USD NCA JNJA XFRA XS0329522246 JOHNSON + JOHNSON 07/19 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1133586963 NEW WORLD C.LAND 14/19MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1133657657 KRED.F.WIED.14/19 MTN ND BD02 BON NZD NCA DJLC XFRA IE0002817868 AGIF VI-ALLIA.KOREA A DL FD00 EQU EUR NCA DJL0 XFRA IE0004880047 AGIF VI-ALLIA.KOREA A EO FD00 EQU EUR NCA IPGT XFRA LU0267386448 FID.FDS-GL OPPOTUNI.A USD FD00 EQU EUR N