FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.11.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

ZPRG XFRA IE00B9CQXS71 SPDR S+P GL.DIV.ARIST.ETF 0.262 EUR

N33 XFRA SE0006342333 MP3 FASTIGHETER AB (PUBL) 0.139 EUR

PVDA XFRA US85917A1007 STERLING BANCORP DL-,01 0.063 EUR

5HM XFRA US4281041032 HESS MIDSTREAM PTNS 0.369 EUR

AXE XFRA US0147521092 ALEXANDER'S INC. DL 1 4.036 EUR

SOU XFRA SG1J26887955 SINGAPORE EXCHANGE SD-,01 0.049 EUR