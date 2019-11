FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.11.2019.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA XS1608040090 SENVION HD.NTS 17/22 REGS 0.000 %WB1 XFRA US9570901036 WESTAMERICA BANCORP. 0.368 EURVO7 XFRA US9290421091 VORNADO RLTY TR. SBI 0.592 EURSSF XFRA US81725T1007 SENSIENT TEC DL-,10 0.350 EURPWC XFRA US7234841010 PINNACLE WEST CAPITAL 0.702 EURPQM XFRA US7163821066 PETMED EXPRES.INC DL-,001 0.242 EURONK XFRA US6826801036 ONEOK INC. (NEW) DL-,01 0.821 EURNB6 XFRA US6550441058 NOBLE ENERGY DL 0,01 0.108 EURNVK XFRA US6294452064 NVE CORP. NEW DL-,01 0.897 EURMNK XFRA US6031581068 MINERALS TECHS DL-,10 0.045 EURBVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.003 EUROY3 XFRA NO0010657448 OCEAN YIELD ASA NK 10 0.171 EURHC5 XFRA US40414L1098 HCP INC. DL 1 0.332 EURFOMA XFRA US3444191064 FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10 0.678 EURTRVC XFRA US1729674242 CITIGROUP INC. DL -,01 0.457 EUR3CV XFRA US1266331065 CVR PARTNERS L.P. 0.063 EURFL9 XFRA US12662P1084 CVR ENERGY INC. DL-,01 0.718 EUR34J XFRA US09625U1097 BLUEKNIGHT ENGY PTRS L.P. 0.036 EURA4S XFRA US03076C1062 AMERIPRISE FINL DL-,01 0.870 EURW4M XFRA US01881G1067 ALLIANCEBERNSTEIN HLDG LP 0.565 EURFOMC XFRA MXP320321310 FOM.ECON.MEX.SAB D.CV UTS 0.068 EURHF7N XFRA US4104952043 HANMI FINL NEW DL-,001 0.215 EUR3IB XFRA ID1000108509 INDO TAMBANGR.MEGA.RP 500 0.045 EURMDN XFRA DE0006605009 MEDION AG O.N. 0.690 EUR9MF XFRA CA55378N1078 MTY FOOD GROUP INC. 0.112 EUR0R3 XFRA US49435R1023 KIMBELL RTY PARTNERS L.P. 0.377 EURBBN1 XFRA US09260D1072 BLACKSTONE GRP DL-,00001 0.440 EUR2UP XFRA US9033181036 USD PARTNERS LP UTS 0.330 EURSFE XFRA US87165B1035 SYNCHRONY FIN. DL-,001 0.197 EURI3B XFRA US45384B1061 INDEPENDENT BK GR.DL -,01 0.224 EUR2EV XFRA PR30040P1032 EVERTEC INC. 0.045 EUR0N5 XFRA US65506L1052 NOBLE MIDSTREAM PARTNERS 0.602 EUR49M XFRA US8226341019 SHELL MIDSTR.PARTN.LP UTS 0.399 EURM0X XFRA US55336V1008 MPLX L.P. UTS 0.608 EURD6L XFRA US24664T1034 DELEK LOGISTICS P.LP UTS 0.789 EUR