"Produktivität in allen Ehren, aber sie steigt nicht im Ausmass, wie unsere Ansprüche zunehmen. Und das macht neben der Überbevölkerung die Nachhaltigkeit zur Farce, allen gut gemeinten Bemühungen zum Trotz."Es war mal vorübergehend ruhig um Greta, aber am Mittwoch war sie erneut in den Schlagzeilen. Der Nordische Rat, der Dänemark, Schweden, Norwegen, Island und Finnland umfasst, wollte die schwedische Umweltaktivistin mit seinem Umweltpreis ehren, aber die lehnte postwendend ab, mit der Begründung, die ich hier etwas vereinfacht zusammenfasse: Taten statt Worte! So ganz Unrecht hat sie damit nicht.

