Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für AB Inbev von 89 auf 72 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst James Edwardes Jones sieht derzeit keine Kaufgelegenheit für die Anteile des Brauereikonzerns. Es dürfte AB Inbev schwer fallen, den operativen Gewinn (Ebit) über einen mittleren einstelligen Prozentbereich hinaus zu steigern, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Margen hätten ihren Zenit erreicht. Im US-Geschäft wehe dem Konzern ein scharfer Wind entgegen./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2019 / 17:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-11-01/07:46

ISIN: BE0974293251